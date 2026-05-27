גולדקנופף תוקף את מעצרי בני הישיבות: 'מזכיר תקופות אפלות'

יו"ר יהדות התורה חבר הכנסת הרב יצחק גולדקנופף הוציא הבוקר (רביעי) הודעה חריפה בעקבות מעצרם של שלושה תלמידי ישיבות במהלך הלילה האחרון על ידי המשטרה הצבאית. "מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה", מסר גולדקנופף, "שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי".

המעצרים התרחשו במהלך הלילה במספר מוקדים ברחבי הארץ. אחד הבחורים נעצר בבית שמש, תלמיד מישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', ושני בחורים נוספים מישיבת 'משכן דוד' נעצרו על ידי משטרת שער בנימין. שלושת הבחורים הוסגרו למשטרה הצבאית והועברו לכלא צבאי.

גולדקנופף המשיך בהודעתו והטיח ביקורת חריפה כלפי המשטרה. "דווקא בתקופה רגישה ומתוחה, מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת, ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים", ציין יו"ר יהדות התורה.

יו"ר יהדות התורה הבהיר כי לדעתו, המשטרה מפנה את משאביה לכיוון הלא נכון. "לא מדובר בציבור שמהווה סכנה לשלום הציבור", הדגיש גולדקנופף, "את הנחישות והאכיפה מוטב שתפנה המשטרה כנגד הפשיעה הגואה בחודשים האחרונים".

המעצרים מתרחשים על רקע שינוי מדיניות דרמטי שהכריז עליו מפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי השבוע. המפכ"ל הנחה את סגל הפיקוד הבכיר כי מהיום, "כל עריק שניתקל בו יעוכב, יועבר דיווח למשטרה הצבאית והוא יועבר למשטרה הצבאית להמשך טיפול". ההנחיה מהווה שינוי משמעותי במדיניות, שכן עד כה המשטרה נמנעה ממעצר עריקים.

את הודעתו סיים גולדקנופף בקריאה ישירה לראש הממשלה. "אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו", דרש יו"ר יהדות התורה.

מארגון 'נותנים גב', העוסק בליווי תלמידי ישיבות עצורים, ציינו כי הפנייה למוקדי החירום התקבלה בשלב מאוחר יחסית. "משכך לא הספיקו פעילי הציבור להגיע למקום ולמנוע את ההסגרה", נמסר מהארגון. הבחורים ובני משפחותיהם מקבלים סיוע משפטי ותמיכה מלאה מטעם הארגון.

במקביל למעצרים, התקיימה במהלך הלילה מחאה סוערה בסמוך לביתו של מפקד כלא 10 בקרית אתא. עשרות פעילים הגיעו למקום והפגינו בקריאות נגד מדיניות המעצרים. כוחות משטרה הגיעו למקום והשתמשו באמצעים לפיזור הפגנות, אך המוחים המשיכו להשמיע את קולם.