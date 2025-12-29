המשנה ליועמ"שית פנתה לשר כ"ץ בחריפות: החלטות בנוגע לעיתון 'הארץ' אינן עומדות מבחינה משפטית • ביום ראשון ידון בג"ץ בעתירות נגד החלטת הממשלה לנתק קשרים פרסומיים עם העיתון | "אפקט מצנן על התקשורת החופשית" (חוק ומשפט)
בצה״ל נותקה בימים האחרונים הגישה של מערך דובר צה״ל ולשכות בכירים נוספים למנויי עיתון הארץ | המהלך נעשה כחלק מיישום החלטת הממשלה מנובמבר 2024, הקוראת לגופים ממשלתיים להפסיק התקשרויות עם העיתון (חדשות בארץ)
עיתון "הארץ" פרסם מאמר חריף נגד אלוף פיקוד המרכז, אבי בלוט, ובו השווה בין האלוף למפקד נאצי | ראש הממשלה נתניהו, שרים בכירים מהקואליציה והאופוזיציה גינו את הדברים בחריפות, כינו אותם "עלילות דם אנטישמיות", והביעו תמיכה מלאה באלוף בלוט ובפעילות צה"ל למיגור הטרור ביהודה ושומרון (פוליטי)
שעות לאחר חיסולו של "עיתונאי" אל גז'ירה, המחבל אנס אל שריף שעל פי צה"ל שימש כראש חוליה בארגון הטרור חמאס, עיתונאים ישראלים יוצאים הבוקר נגד חיסולו, ולטענתם ישראל בוחרת במודע לתקוף "עיתונאים" בעזה כדי להשתיק את הביקורת נגדה ולייצר לגיטימציה לפעולותיה ברצועה (בארץ)
מאמר מפתיע שהתפרסם בעיתון 'הארץ' יוצא להגנת הציבור החרדי, בנוגע לעקרונות הציבור החרדי שלא להתגייס לצה"ל, במטרה להצליח לשמור על הגחלת היהודית | בטור דעה שכתבה מירב מורן נכתב: "בפעם הבאה שתשמעו את השאלה 'למה הם לא מתגייסים?' כדאי לשאול את עצמנו: 'האם היינו מסכימים לשלוח ילד לצבא בידיעה שיחזור משם שומר כשומר תורה ומצוות?'" (חדשות)
נוכח המכה כלכלית הקשה שספג בעקבות החרם הממשלתי, עיתון הארץ עתר היום (שני) לבג"ץ בדרישה לבטל את החלטת משרדי הממשלה להפסיק פרסומים ממשלתיים בכלי התקשורת של הקבוצה ואת המנויים עליהם | העיתון טוען, כי "מדובר בחרם כלכלי פסול שמטרתו להשתיק ולהחליש גוף תקשורת המותח ביקורת על הממשלה וחבריה" (בארץ, עיתונות)