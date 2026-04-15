מכה כלכלית אנושה לאיראן: ארה"ב מודיעה על חידוש הסנקציות 

שר האוצר של ארצות הברית, סקוט בסנט, הודיע כי וושינגטון לא תחדש את הפטורים שאפשרו רכישה של חלק מנפט איראני ורוסי ללא חשש מסנקציות אמריקאיות.

בתדרוך שהעניק לכתבים בבית הלבן אמר השר כי “לא נחדש את הרישיון הכללי לנפט רוסי, ולא נחדש את הרישיון הכללי לנפט איראני". לדבריו, מדובר בנפט שהיה בדרכו לפני 11 במרץ, וכל הכמות הזו כבר נוצלה.

המהלך מגיע לאחר שבארצות הברית אפשרו בתקופה האחרונה הקלות זמניות במטרה להגדיל את היצע הנפט העולמי ולהפחית את הלחץ על מחירי האנרגיה, בצל המלחמה עם איראן שפגעה קשות בשוק.

לפי דבריו של בסנט, הפטור שניתן לנפט האיראני אפשר הזרמה של כ-140 מיליון חביות לשווקים הבינלאומיים וסייע להקל על המחסור במהלך המלחמה.

הפטור על הנפט האיראני, שהונפק על ידי משרד האוצר האמריקאי ב-20 במרץ, צפוי לפוג ב-19 באפריל, ובמקביל פג גם פטור דומה שניתן לנפט רוסי.

מוקדם יותר השבוע דווח ב'וושינגטון פוסט' כי למרות חסימת מצרי הורמוז על ידי ארה"ב, איראן מצליחה להמשיך לייצא חלק מהנפט שלה. לפי הדיווח, בשל הסרת הסנקציות הזמנית של ארה"ב, איראן צפויה להרוויח סכום של עד מיליארד דולר ממכירת מטענים שנמצאים על אוניות.