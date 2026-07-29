כשבועיים לאחר שפקחי מס הכנסה הותקפו באלימות קשה בבני ברק, הודיעה רשות המסים על חידוש הפעילות בעיר - אך הפעם תחת מתווה אבטחה מוגבר שכולל ליווי משטרתי חובה. ההחלטה באה לאחר שמנהל רשות המסים, שי אהרונוביץ', קיבל את כלל דרישות ההסתדרות ונציגות העובדים.

המשבר החל כאשר פקחים שהגיעו לפעילות שוטפת בעיר הותקפו באלימות, שכללה בין היתר יידוי תבניות ביצים על ידי תושבים מקומיים, עד שנזקקו לחילוץ משטרתי. בעקבות האירוע החמור, הורה אהרונוביץ' להפסיק לאלתר את כלל פעילות הרשות בבני ברק - לרבות הטיפול בתביעות פיצויים של נפגעי המלחמה מול איראן.

למרות שהתקיימה פגישה חיובית בין אהרונוביץ' לראש עיריית בני ברק, חנוך זייברט, שבסיומה הוחלט על חידוש הפעילות - עובדי הרשות הבהירו כי מבחינתם הדברים לא ישתנו עד שיינתן מענה מלא לדרישות הביטחון שלהם. יו"ר הסתדרות עובדי המדינה, עו"ד אופיר אלקלעי, שיגר מכתב חריף למנהל הרשות בו הביע "זעזוע עמוק וגינוי חד-משמעי לאירועי האלימות החמורים".

במכתבו, שהועבר עם העתקים לשר האוצר בצלאל סמוטריץ' וליו"ר ההסתדרות ארנון בר-דוד, הגדיר אלקלעי את האירועים כ"חוצים כל קו אדום ופוגעים לא רק בעובדים עצמם, אלא גם בשירות הציבורי ובמדינת ישראל ממש". הוא הציב תנאים חד-משמעיים לחזרת העובדים והזהיר: "ככל שהנהלת רשות המסים לא תפעל באופן מיידי ומספק ליישום כלל האמצעים הנדרשים להגנת העובדים, לא נהסס לעשות שימוש בכל האמצעים הארגוניים, הציבוריים והמשפטיים העומדים לרשותנו".

מתווה אבטחה מקיף

בעקבות פגישת עבודה שקיימה הנהלת רשות המסים עם פיקוד משטרת בני ברק, אושר מתווה אבטחה מעודכן שבמסגרתו התקבלו כלל דרישות העובדים וההסתדרות. במכתב תשובה ששיגר אהרונוביץ' לעו"ד אלקלעי, עדכן מנהל הרשות על חידוש הפעילות והדגיש: "ביטחונם האישי של העובדים עומד בראש סדר העדיפויות שלנו, ולא נשלים עם כל פגיעה בהם בעת מילוי תפקידם".

עיקרי המתווה החדש כוללים מספר רכיבים מרכזיים: ראשית, כניסת עובדים לבני ברק וליישובים נוספים המאופיינים בפוטנציאל סיכון גבוה לאירועי אלימות תיעשה אך ורק בתיאום מוקדם ובליווי צמוד של משטרת ישראל. שנית, תגבור והצטיידות באמצעי אבטחה טכנולוגיים מתקדמים עבור עובדי השטח.

בנוסף, הרשות תקדם מעטפת ביטוחית ייעודית לתפקידים ברמת סיכון מוגברת מול החשב הכללי, לצד העברת דרישה רשמית לממונה על השכר למתן תוספת סיכון בשכר העובדים. עם אישור המתווה והסדרת דרישות האבטחה, הודיעה רשות המסים כי העובדים ישובו להעניק שירות מלא בבני ברק, תוך דגש על שמירת שלומם וביטחונם האישי בשטח.

כעת, עם אישור מתווה האבטחה המקיף והחזרת הפעילות, צפויים תושבי בני ברק שנפגעו במלחמה לקבל את הטיפול הנדרש מרשות המסים - הפעם תחת הגנה משטרתית מלאה שתבטיח את שלום העובדים בשטח.