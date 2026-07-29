מפלגת 'ישר' בראשות גדי איזנקוט הודיעה על הצטרפותה של אושרת גני גונן, ראש המועצה האזורית דרום השרון, לרשימת המפלגה לקראת הבחירות הקרובות. גני גונן, בעלת ניסיון ניהולי וציבורי של למעלה משלושה עשורים, מביאה עמה רקורד עשיר בשלטון המקומי ועבר פעיל במחאה הפוליטית.

"אני שמח לבשר על הצטרפותה של אושרת גני גונן לנבחרת ישר", מסר איזנקוט. "אושרת היא מנהיגה שצמחה מהשטח, מכירה מקרוב את אתגרי הרשויות המקומיות, ההתיישבות, המרחב הכפרי ואת הצרכים של אזרחי ישראל. הניסיון והיכולות שהיא מביאה איתה יתרמו לנו בחיבור בין העשייה בשטח לקבלת ההחלטות ברמה הלאומית".

מסלול ציבורי מרשים

גני גונן, בת 53 וילידת מושב נווה ימין, היא בת לניצולי שואה ובעלת תואר שני בייעוץ חינוכי בהצטיינות מאוניברסיטת תל אביב. את דרכה המקצועית החלה בתחומי החינוך והקהילה בדרום השרון ובכפר סבא, שם התקדמה עד למינויה כמנכ"לית עיריית כפר סבא בשנת 2015.

בשנת 2018 נבחרה לראשונה לראשות המועצה האזורית דרום השרון ברוב של כ-78% מהקולות, והפכה לאישה הראשונה בתפקיד זה. בבחירות האחרונות לרשויות המקומיות ב-2024 זכתה לאמון יוצא דופן כאשר נבחרה לקדנציה שנייה ברוב מוחץ של מעל 93% מהקולות.

הישגים בשלטון המקומי

במהלך שנות כהונתה כראש מועצה וכיו"ר משותף של ועדת תכנון וקרקעות במרכז השלטון האזורי, הובילה גני גונן שורה של הישגים משמעותיים. בתחום החינוך, המועצה זכתה בפרס החינוך המחוזי, ובשנת 2022 זכתה באות הרמטכ"ל למקום הראשון בגיוס משמעותי ומיצוי קצונה בקרב המועצות האזוריות.

גני גונן התפרסמה כמי שמובילה מאבקים להגנה על שטחים פתוחים וירוקים. בין היתר, נאבקה נגד הקמת תחנות כוח בשטח המועצה, מנעה סיפוח שטחים חקלאיים, והציעה חלופות תכנוניות להקמת מתחם הדיפו של המטרו. במישור החברתי, המועצה בראשותה דורגה במקום הראשון מבין המועצות האזוריות במדד הגאווה של הרשויות המקומיות וקיבלה על כך אות הוקרה מנשיא המדינה.

עבר במחאה הפוליטית

במישור הלאומי-אזרחי, גני גונן בלטה בעבר כאשר לקחה חלק פעיל במחאת ראשי הרשויות נגד הרפורמה המשפטית. היא אף השתתפה בשביתת רעב מול משרד ראש הממשלה בקריאה לעצירת החקיקה והשגת הסכמה רחבה - צעד שעורר בזמנו עניין ציבורי רב.

כעת, מביאה גני גונן את הניסיון הביצועי והציבורי שצברה בשלטון המקומי אל הבמה הלאומית במסגרת מפלגת 'ישר'. ההצטרפות מהווה חיזוק נוסף לנבחרת איזנקוט בתחום השלטון המקומי וההתיישבות, ומעידה על ניסיון המפלגה למשוך אליה דמויות בעלות ניסיון ניהולי מוכח מהשטח.