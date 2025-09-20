מעט לאחר השעה 16:00 אחר הצהרים נשמעו אזעקות עולות ויורדות ברחבי הארץ, בעקבות שיגור טיל מתימן לעבר מרכז ישראל | בכיכר החטופים בתל אביב קראו בזמן האזעקה "את כולם עכשיו" | הטיל יורט ואין דיווחים על נפגעים (בארץ)
המשטרה נמצאת בשנים האחרונות במצוקת כוח אדם, במהלך השלוש שנים האחרונות עשרות שוטרים עזבו את מחוז תל אביב | הרקע להתפטרות השוטרים: הפגנות רבות של מחאת- קפלן ואחרות, ובנוסף עבודה רבה בסופי שבוע (משטרה, בארץ)
עיתון הארץ, הידוע בעמדותיו נגד הממשלה, טען הערב שראש הממשלה פנה באמצעות יועצת שלו לארצות הברית כדי לבדוק היתכנות להטלת סנקציות כלכליות נגד ארגונים וגופים המפגינים נגד ראש הממשלה מזה שנים | ראש הממשלה הכחיש את הדיווח בתוקף ואמר שמדובר בפייק ניוז (פוליטי)