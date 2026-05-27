טראמפ מאיים מה יקרה אם סעודיה וקטאר לא יצטרפו להסכמי אברהם

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ רמז במהלך ישיבת קבינט בבית הלבן כי הסכם שלום עם איראן עשוי להיות מותנה בהצטרפות של סעודיה וקטאר להסכמי אברהם.

בפתח הישיבה אמר טראמפ כי בטהרן ניסו למשוך זמן וחשבו שיוכלו “להמתין עד בחירות האמצע”, אך לטענתו המהלך לא יצליח. לדבריו, איראן “מאוד רוצה להגיע להסכם”.

טראמפ טען כי הכלכלה האיראנית נמצאת בקריסה, עם אינפלציה של 250 אחוזים ומטבע חסר ערך, ולכן איראן נאלצת להתפשר. הוא הוסיף כי השיחות נמצאות בשלב מכריע, אך לדבריו ההצעות שהונחו עד כה על השולחן אינן מספקות את ארצות הברית. “אבל נהיה מרוצים”, אמר, “או שפשוט נצטרך לסיים את העבודה”.

במהלך הדיון נשאל טראמפ האם יסכים להסדר זמני שבו איראן ועומאן יהיו מעורבות בשליטה במצרי הורמוז. הוא השיב כי המצר יישאר פתוח לכולם, והבהיר כי “אף אחד לא ישלוט בו”.

בהמשך קרא טראמפ שוב למדינות ערביות, ובהן סעודיה וקטר, להצטרף להסכמי אברהם ולהכיר רשמית בישראל. הוא אף הוסיף והתבטא: "אני לא חושב שאנחנו צריכים לעשות עסקה אם הן לא יחתמו”.

עם זאת, מיד לאחר מכן הסתייג כשנשאל האם ההסכם עם איראן מותנה בהצטרפות נוספת להסכמי אברהם, והשיב: “אני לא רוצה לומר את זה. אני לא הולך לחשוף מה מותנה במה”.