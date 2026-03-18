במעמד צנוע ומרגש, בראשות האדמו"ר מסאטמר, רכש הנגיד ר' ליפא פרידמן את "זכות שם הבניין" עבור תלמוד התורה החדש של החסידות, והחליט להנציח עליו את שמו של אביו – המשב"ק המפורסם לבית סאטמר, הרב משה פרידמן • צפו בתיעוד מהמעמד בראשות האדמו"ר וברגע המרגש עם הסידור של ה'ויואל משה' (חסידים)
אל אולם השמחות החדש 'עטרת מלכה' בקריית יואל נהרו המוני אורחים, ועל צבאם האדמו"ר מסאטמר, לצד רבנים, דיינים, ראשי ישיבות, אישי ציבור בכירים לצד נגידים, לשוש ולשמוח בשמחתו של הנגיד הצעיר ר' ליפא פרידמן, בנו של המשב"ק האגדי לבית סאטמר, הרב משה פרידמן | האדמו"ר מסאטמר שהופיע כאמור במרכז השמחה, ערך טיש לחיים, ואף פצח במחול נלהב עם חתן המצוות, ועם אביו וזקינו (חסידים)
רבבות חסידי סאטמר ציינו שבוע שעבר את יומא דהילולא קדישא של הרה"ק בעל ה'ברך משה' מסאטמר, בצל בנו ממלא מקומו בקודש, האדמו"ר מסאטמר | צפו בתיעוד ענק מעריכת השולחן הטהור בהיכל ביהמ"ד הגדול ב'קריית יואל' במונורו, ובעליה לציון הק' בבית העלמין שם בעיר | טרם התחלת השולחן הטהור נשא דברים נלהבים לפני פרחי החסידים, המשב"ק המיתולוגי בחצה"ק סאטמר, הרב משה פרידמן (חסידים)