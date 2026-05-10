"התנהלות מחפירה": המכתב של דדי ברנע עורר סערה בקואליציה

ראש המוסד היוצא דדי ברנע ( צילום: חיים גולדברג\פלאש90 )

על רקע ההליך המשפטי סביב מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד, התפתח עימות חריף בין גורמים בממשלה לבין היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה, כאשר במוקד הסערה עומדת גם מעורבותו של ראש המוסד היוצא דדי ברנע.

במענה שהגישה בהרב־מיארה לבג״ץ במסגרת העתירות נגד המינוי, ציינה היועמ״שית כי בידה מכתב מאת ראש המוסד היוצא דדי ברנע, שבו הודגש לטענתה אופיו הרגיש של התפקיד והשלכותיו הביטחוניות. הדברים עוררו ביקורת חריפה מצד גורם בכיר בממשלה, שתקף את עצם הפנייה לברנע ואת התייחסותו לנושא. לדברי אותו גורם, שפורסמו ב"ערוץ 14", "מה פתאום ברנע מתערב בנושא ומתייחס בכלל ליועמ"שית, שלא מייצגת איש בנושא. התנהלותו היא חרפה". הוא הוסיף כי מי שביקשה את עמדתו של ברנע היא היועמ"שית עצמה, וכי אין זה מתפקידה לקבל חוות דעת מסוג זה לצורך ההליך. מרדף דרמטי בכבישי ירושלים: החשוד זיגזג והתנגש ברכב | צפו משה בשן | 16:42 הבכיר הדגיש כי בשלב זה לא ברור מה בדיוק נכתב במכתבו של ברנע, אך לשיטתו "היה עליו לא להתייחס ולא לכתוב לה דבר שישמש אותה בטיעוניה נגד מינויו של גופמן". בתוך כך מתח הגורם ביקורת גם על עצם מעמדה של היועמ"שית בהליך, וטען כי לאחר החלטות שונות של הממשלה והליכים בבג״ץ, היא "אינה מייצגת עוד את עמדת הממשלה".

רומן גופמן ( צילום: יונתן זינדל/פלאש 90 )

מינוי תחת משבר

במוקד המחלוקת עומד מינויו של רומן גופמן לראשות המוסד, מינוי שעורר התנגדויות משפטיות ופוליטיות והוביל לעתירות לבג״ץ. היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב־מיארה הביעה הסתייגויות במסגרת ההליך, בין היתר תוך הסתמכות על עמדות מקצועיות שהוצגו לה.

העימות החריף קיבל גם ביטוי פומבי מצד חברי כנסת ושרים. שר האוצר בצלאל סמוטריץ' תקף את עמדת היועמ״שית ואמר כי מדובר, לדבריו, ב"התייצבות נגד הממשלה ונגד ראש הממשלה" וכינה זאת "צעד אחד יותר מדי מצד מערכת מושחתת".

גם חבר הכנסת אלמוג כהן החריף את הטון וטען כי מדובר בפגיעה בביטחון המדינה, וקרא להתעלם מהחלטות היועמ״שית ובג״ץ. חברת הכנסת מיכל וולדיגר הצטרפה לביקורת ואמרה כי ההתערבות במינויים אינה שמירה על החוק אלא, לדבריה, "התערבות פוליטית פסולה".

הסוגיה צפויה להמשיך ולהתברר במסגרת ההליכים המשפטיים בבג״ץ, כאשר בממשלה טוענים כי מדובר במינוי המצוי בסמכות ראש הממשלה, בעוד שבמערכת המשפטית נטען כי נדרשת בחינה מעמיקה של השלכותיו.