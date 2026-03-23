ערב המלחמה הציג ראש המוסד דדי ברנע בקבינט את הערכתו באשר לתרחיש קריסת המשטר, כאשר לדבריו הפלת המשטר האיראני, אם תתרחש, צפויה רק בשלב מאוחר של המערכה. "תהליך הפלת המשטר עלול להימשך חודשים רבים, אפילו שנה", העריך טרם המלחמה.

לפי הדיווח בחדשות 12, בדיוני קבינט ערב המלחמה הציג ראש המוסד דדי ברנע את הערכת הארגון ולפיה "יהיה אפשרי לבסס תנאים טובים ולדחוף את העם האיראני לצאת לרחובות רק בתום המלחמה". במוסד הציגו תוכנית רחבה למימוש התרחיש, שחלקים ממנה כבר יצאו לפועל, אך הדגישו כי מדובר במהלך הדרגתי.

לפי אותה הערכה, רק אחרי פגיעה משמעותית במוקדי הכוח של המשטר – בהם מנגנוני הדיכוי והיכולות הצבאיות – עשויים להבשיל התנאים לחזרת ההפגנות. גם בארצות הברית הטילו ספק כבר בתחילת הדרך באפשרות של התקוממות מהירה, ונשיא ארה"ב טראמפ אף קרא לציבור האיראני להישאר בבתים – מה שממחיש כי גם בוושינגטון לא ציפו לשינוי מיידי.

כזכור, הבוקר דווח ב"ניו יורק טיימס" לפיו ראש הממשלה נתניהו אימץ בתחילת הדרך את ההערכות האופטימיות שהוצגו בפניו – ולפיהן הלחימה, לצד פעולות מודיעיניות, עשויה להצית מחדש את המחאות ולהאיץ את קריסת המשטר.

לפי הדיווח, נתניהו אף השתמש בהערכות הללו בשיחות עם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ כדי לחזק את הטענה שמדובר ביעד בר-השגה. עם זאת, צוין בדיווח שכבר אז היו גורמים בכירים בארצות הברית ובמערכת הביטחון הישראלית שהטילו ספק בתרחיש הזה. גורמי מודיעין ואנשי צבא אמריקנים העריכו כי אזרחים אינם צפויים לצאת לרחובות תחת הפצצות, וכי הסיכוי להתקוממות רחבה נמוך.