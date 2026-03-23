התכנית שהעביר ראש המוסד לנתניהו וטראמפ לפני פרוץ המלחמה

ראש המוסד דדי ברנע העביר בטרם פרוץ המלחמה לראש הממשלה בנימין נתניהו, וכן לגורמים בכירים בממשל טראמפ, תכנית להפלת המשטר באיראן. כך דווח הלילה הניו יורק טיימס.

לפי הדיווח, ברנע טען כי המוסד יוכל להוביל תסיסה פנימית באיראן, שתביא את האופוזיציה האיראנית לחולל מהומות באיראן ואף להביא לקריסת המשטר.

מדובר לפי הדיווח בתכנית שעליה עמל ברנע בחודשים האחרונים עם צוותי המוסד, ובה הושקעו משאבים רבים. התכנית נועדה כאמור לגרום לכך שהמשטר באיראן יופל במקרה של מלחמה מול איראן.

עוד דווח כי בארצות הברית קיוו שחיסול שדרת ההנהגה הבכירה באיראן תגרום לכך שהמלחמה תסתיים באופן מהיר.

יחד עם זאת, כך דווח, בכירים בארצות הברית ובישראל הביעו ספקות באשר לאפשרות ההצלחה של התכנית, כשמסבירים כי הציבור לא ייצא לרחוב בעוד פצצות נוחתות על ראשו.

בפועל לפי שעה התכניות לא התממשו. המשטר עדיין נותר על כנו. גורמים שונים מסרו לטיימס שנתניהו הביע אכזבה מאי התקדמות התכנית, ובמהלך ישיבה שנערכה לאחרונה הביע בפומבי תסכול על כך.

לפי הדיווח, ההערכות המודיעיניות בישראל ובארצות הברית מצביעות על כך שהמשטר באיראן, על אף פגיעתו הקשה וחולשתו, עדיין מתפקד.

כמו כן, כך עולה מהנתונים המודיעינים, הציבור באיראן חושש מכוחות המשטר ולכן מפחד לפתוח במרד.