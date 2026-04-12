רומן גופמן | ארכיון ( צילום: פלאש Gershon Elinson/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו מסר הערב (ראשון) לאחר אישור מועמדותו של רומן גופמן לראש המוסד כי "מדובר בקצין מצטיין, נועז ויצירתי". נתניהו הוסיף: "הוא הפגין לאורך המלחמה ראייה מחוץ לקופסה ותחבולנות מרשימה. אני מאחל הצלחה רבה לאלוף גופמן בתפקידו הבא כראש המוסד, ואני סמוך ובטוח שהוא יעשה רבות למען ביטחון ישראל".

גם השר יצחק וסרלאוף בירך על המינוי וכתב: ״מברך על מינויו של האלוף רומן גופמן לתפקיד ראש המוסד. גופמן אדם ראוי, שהשקיע את חייו בביטחון מדינת ישראל ואף נפצע בקרב בשביעי באוקטובר, ואין ראוי ממנו למלא את השליחות הביטחונית החשובה הזו". "בשנה האחרונה ראיתי בדיוני הקבינט ובשיחות עמו את חדות מחשבתו, נחישותו, ותחבולתו של גופמן, ובתקופה ההיסטורית בה נמצאת מדינת ישראל, ימשיך גופמן כראש המוסד להיות דמות משמעותית ברגעיה הגורליים של המדינה. בהצלחה!", הוסיף וסרלאוף. כפי שדיווחנו, הרמטכ"ל אייל זמיר וראש המוסד הנוכחי דדי ברנע התייחסו למינויו של רומן גופמן. זמיר תמך במינוי: "בהחלט חושב שהוא עשה מסלול שירות צבאי מפואר, אדם מצוין וראוי מכל בחינה שהיא. הרמטכ"ל סבור שאם לא היה מסוכם לתפקיד הזה, אז בהחלט היה ראוי ונכון להתקדם לתפקידים משמעותיים בצה"ל לצמרת הכי בכירה ואולי בעתיד גם לרמטכ"ל". ברנע, לעומת זאת, התנגד: "כל הערה פיקודית פוסלת קידום - בוודאי מינוי לראשות המוסד". לאחר ששמע שגופמן הועמד לדין משמעתי, אמר ברנע כי "יש לזה משמעות" והוסיף שהוא רואה בעניין זה "מישהו שמנצל את כוחו לרעה, זה בוודאות".

אורי אלמקייס ( צילום מסך )

צד נוסף למינוי, אורי אלמקייס ששעומד בלב הפרשה שהציבה סימן שאלה על מינוי גופמן כתב: "החלטת הוועדה למינוי בכירים לאשר את מינויו של רומן גופמן היא מגוחכת. הוועדה התעלמה בכל תוקף לשמוע אותי ואת תא״ל ג׳ אשר לו רומן גופמן מסר עדות כוזבת בתחקיר הצה״לי ובכך התעלמה מן האמת על אף בקשותיי החוזרות ונשנות להעיד ולפרוס בפניה את העובדת".

לדברו, "לא ייתכן שהוועדה תקשיב אך רק לצד אחד, שהוא אינו הצד הנפגע. רומן גופמן מסר גרסה שאינה דובקת באמת בתחקיר הצה״לי בשאלה המשמעותית מכל - האם הפעלת את אורי אלמקייס.

רומן גופמן הפעיל אותי בצורה לא חוקית ומיד לאחר מכן התנער ממני, הפקיר אותי ולא קטע את הסיוט המתמשך שעברתי".

עוד כתב: "מי שהפקיר נער בן 17 - יפקיר גם סוכני מוסד. מינוי רומן גופמן הוא סכנה ממשית למוסד ולבטחון מדינת ישראל - לא אעצור כאן ואילחם לפסילת מינויו של גופמן".