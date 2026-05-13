ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן

העיתון האמריקאי 'וול סטריט ג'ורנל' חשף הערב (שני) כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע ביצע לפחות שני ביקורים חשאיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן. על פי הדיווח, הביקורים התרחשו בחודשים מרץ ואפריל האחרונים, בעיצומה של ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי.

הגילוי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ברנע נמצא במרכז סערה פוליטית ומשפטית סביב מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן כמחליפו. כזכור, ברנע העביר מכתב חריף לבית המשפט העליון בו הוא מתנגד למינוי ומזהיר מפני סיכונים לארגון.

הביקורים החשאיים של ברנע באיחוד האמירויות מתיישבים עם הדיווחים על שיתוף פעולה ביטחוני הדוק בין המדינות במהלך העימות עם איראן. כידוע, איחוד האמירויות מצאה עצמה בקו האש הישיר של טהרן, כאשר משמרות המהפכה שיגרו מאות טילים וכטב"מים לעבר שטחה.

מלבד הביקורים, וכפי שכבר פורסם, ישראל העבירה במהלך המלחמה מול איראן גם סוללת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות – כך לפי גורמים ישראלים ואמריקנים. לצד המערכת נשלחו גם עשרות לוחמים שהפעילו אותה בשטח.