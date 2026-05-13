בבלי
פעילות מודיעינית חשאית

ברנע ביקר באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן

דיווח ב'וול סטריט ג'ורנל': ראש המוסד היוצא ערך ביקורים חשאיים באמירויות במרץ ואפריל • הביקורים התרחשו בעיצומה של המלחמה עם איראן | הפרטים המלאים על הקשרים הביטחוניים (בעולם)

ראש המוסד היוצא דדי ברנע (צילום: תומר נויברג\פלאש90)

העיתון האמריקאי 'וול סטריט ג'ורנל' חשף הערב (שני) כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע ביצע לפחות שני ביקורים חשאיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם . על פי הדיווח, הביקורים התרחשו בחודשים מרץ ואפריל האחרונים, בעיצומה של ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי.

הגילוי מגיע בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר ברנע נמצא במרכז סערה פוליטית ומשפטית סביב מינויו של האלוף במיל' רומן גופמן כמחליפו. כזכור, ברנע העביר מכתב חריף לבית המשפט העליון בו הוא מתנגד למינוי ומזהיר מפני סיכונים לארגון.

הביקורים החשאיים של ברנע באיחוד האמירויות מתיישבים עם הדיווחים על שיתוף פעולה ביטחוני הדוק בין המדינות במהלך העימות עם איראן. כידוע, איחוד האמירויות מצאה עצמה בקו האש הישיר של טהרן, כאשר משמרות המהפכה שיגרו מאות טילים וכטב"מים לעבר שטחה.

מלבד הביקורים, וכפי שכבר פורסם, ישראל העבירה במהלך המלחמה מול איראן גם סוללת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות – כך לפי גורמים ישראלים ואמריקנים. לצד המערכת נשלחו גם עשרות לוחמים שהפעילו אותה בשטח.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות:

לעוד כתבות
בבלי
RSSפנו אלינו

כל הזכויות שמורות לבבלי בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר