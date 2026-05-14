השופטים דחו את הניסיון האחרון של היועמ"שית בפרשת גופמן

בית המשפט העליון דחה היום (חמישי) את הניסיון האחרון של היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה להשפיע על מינויו של האלוף במיל׳ רומן גופמן לראש המוסד. השופטים קבעו בהחלטה חד-משמעית: "אין בהודעה החסויה שמסרה היועמ"שית כדי לשנות את החלטותינו".

ההחלטה מגיעה לאחר שהמשנה ליועצת המשפטית לממשלה לענייני ציבורי-מינהלי, ד"ר גיל לימון, הגיש הבוקר בקשה דחופה וחריגה להגשת מידע חסוי לבג"ץ. לטענתו, מדובר במידע "שיש חובה להביאו לידיעת בית המשפט", ושעל גופמן עצמו היה להעביר אותו במהלך הדיון.

הבקשה החריגה שנדחתה

הבקשה הוגשה בעקבות פנייתו של המשנה ליועמ"שית ליועץ המשפטי של הגוף בו מוצב כיום תא"ל ג', במטרה לתאם את גביית התצהיר עליה הורה בית המשפט. במהלך התיאום, כך נטען, נמסר למשנה ליועמ"שית מידע שלדבריו היה צריך להיות מועבר לבית המשפט.

מטעמי סודיות, ביקש המשנה ליועמ"שית שההודעה תהיה חסויה ותועבר רק לבאי כוח המשיבים. לחלופין, הוא ביקש לקיים דיון דחוף בדלתיים סגורות. אולם השופטים, לאחר שבחנו את החומר החסוי, קבעו כי אין בו כדי לשנות את עמדתם.

המידע החדש מתמקד בשיח שניהלו תא"ל ג' וגופמן בזמן אמת סביב פרשת הפעלת הקטין אורי אלמקייס, בעת שגופמן שימש כמפקד אוגדה בפיקוד הצפון. נציג היועמ"שית טען בדיון כי אם יתברר שגופמן נתן תשובה לא נכונה בפרשה, מדובר בפגם ערכי חמור שעלול לפסול את מועמדותו, אך כאמור - השופטים דחו את טענות היועצת המשפטית.

"פיליבסטר משפטי" - ביקורת חריפה על ההתנהלות

הפרשן הפוליטי עמית סגל יצא בביקורת חריפה נגד התנהלות היועמ"שית בפרשה. "הטענה לניגוד עניינים של גופמן היא ניסיון באמת מופרע להטיח רפש באדם", כתב סגל. לדבריו, גופמן לא היה אמור לדעת במהלך תקופת החפיפה שבג"ץ יבקש מתא"ל ג' להגיש מסמך שבו יהיה תלוי גורל התיק.

סגל הפנה ביקורת נוספת כלפי היועמ"שית עצמה: "אם כבר מדברים על ניגוד עניינים שהיועמ"שית כה חרדה לו, אולי כדאי היה לספר לבית המשפט שאשתו של ג' עובדת בפרקליטות בתפקיד בכיר". לטענתו, אם כבר מדובר על תלות במי מהצדדים למינוי עתידי, באותה מידה ג' יכול לחשוש מהיועמ"שית.

"אין גבול להמצאות ולהנפצות כדי לבלום מינוי שעבר את כל המשוכות הנדרשות", סיכם הפרשן. "בהרב-מיארה לא נוהגת כיועמ"שית אלא כחברת אופוזיציה".

ההחלטה של בית המשפט מהווה מכה נוספת לניסיונות לעכב את המינוי, ומחזקת את עמדת התומכים בגופמן כי מדובר במינוי ראוי שעבר את כל המשוכות הנדרשות.