בית המשפט העליון קבע היום (שלישי) כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים במינויו של האלוף רומן גופמן לראש המוסד "לקתה בחסר", והורה לה להשלים את הליך הבדיקה ולהגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת.

ההחלטה, שניתנה על ידי השופטים דפנה ברק-ארז, עופר גרוסקופף ואלכס שטיין, מגיעה לאחר גלגולים סוערים בפרשה, ומהווה תפנית משמעותית בסכסוך המשפטי והפוליטי סביב המינוי השנוי במחלוקת. "אי-חשיפה למסמכים רלוונטיים" בהחלטתם, ציינו השופטים כי "בשלב הנוכחי התברר כי עבודת הוועדה המייעצת למינויים לתפקידים בכירים לקתה בחסר, ובכלל זה באי-חשיפה למסמכים רלוונטיים מזמן אמת ולעדויות ישירות של גורמים שהיו מעורבים בדבר". על פי ההחלטה, הוועדה תידרש להשלים את הליך הבדיקה ולשמוע דברים מפי אורי אלמקייס, העותר בבג"ץ, ומפי תא"ל ג' בהתייחס לתצהיר שהגיש. לאחר מכן תינתן ההזדמנות לגופמן להשלים את התייחסותו, והוועדה תוכל לזמן כל גורם נוסף לפי שיקול דעתה.

לוח זמנים קצר

בית המשפט קבע לוח זמנים דחוק להשלמת ההליך. הוועדה תידרש לעדכן את בית המשפט עד ליום 21.5.2026 בשעה 12:00 האם תשלים את עבודתה, כך שהודעה נוספת בדבר השלמת פעולתה תוגש עד ליום 26.5.2026.

השופטים הבהירו כי "דברים אלה מכוונים לקיום דיון בוועדה בהתאם לסדרים הרגילים הנוהגים בה", והדגישו כי "הנוגעים בדבר יופיעו בפניה ויענו לשאלותיה בעצמם, ללא באי-כוחם".

"מבלי לנקוט עמדה ביחס לתוצאה"

בית המשפט הדגיש בהחלטתו כי "בנסיבות אלה, על מנת לשמור על הליך תקין ומבלי לנקוט עמדה ביחס לתוצאה – נראה כי יש מקום שהוועדה תשלים את הליך הבדיקה שערכה ותגיש חוות דעת עדכנית ומנומקת".

השופטים ציינו כי "לאחר מכן יוחלט על המשך הטיפול בתיק", ובכך השאירו את הדלת פתוחה להמשך הדיון בפרשה לאחר שהוועדה תשלים את עבודתה. ההחלטה ניתנה ביום ג' סיוון תשפ"ו (19 מאי 2026), ונחתמה על ידי שלושת השופטים.

יצויין כי הוועדה למינוי בכירים בראשות השופט גרוניס היא כבר לא באותו ההרכב. הנציב הרשקוביץ (שתמך במינוי גופמן) סיים את כהונתו בוועדה ומאז נכנס הנציב החדש דורון כהן.