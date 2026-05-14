ח"כ ניסים ואטורי, חבר ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, מסר היום (חמישי) אזהרה חריפה בראיון לתוכנית 'קול ברמה', כאשר הצהיר כי "קרובים מאי פעם לחזרה ללחימה מול איראן". דבריו של ואטורי, שמכהן כסגן יו"ר הכנסת ונחשב למקורב לראש הממשלה, מעוררים חשש כבד בציבור הישראלי בנוגע למצב הביטחוני.

במהלך הראיון, ואטורי לא הסתפק בהערכה כללית אלא העניק המלצה קונקרטית לציבור: "בסופ"ש הקרוב הייתי טס, שבוע הבא הייתי חושב פעמיים". האזהרה המפורשת מצביעה על כך שגורמים בכירים במערכת הביטחון צופים הסלמה אפשרית בטווח הזמן הקרוב.

דבריו של ואטורי מגיעים על רקע התפתחויות דרמטיות בזירה הבינלאומית. כפי שדווח היום בבבלי, הבית הלבן חשף הסכמה היסטורית עם סין בנושא איראן, כאשר שתי המעצמות הצהירו כי "איראן לעולם לא תוכל להיות בעלת נשק גרעיני". ההסכם כולל גם התחייבות סינית למנוע מיליטריזציה של מצר הורמוז.

במקביל, הפנטגון האמריקני מבצע צעדים אסטרטגיים משמעותיים. כפי שפורסם, משרד ההגנה האמריקני חתם על הסכמי מסגרת לרכישת למעלה מ-10,000 טילי שיוט בעלויות נמוכות, במסגרת הכנה למערכה צבאית ממושכת. תקציב הרכש לטילים זינק ב-188 אחוזים, מה שמעיד על היערכות אמריקנית רצינית.

ואטורי, שמכהן כחבר בועדת חוץ וביטחון, חשוף למידע מודיעיני רגיש ולהערכות צבאיות מתקדמות. העובדה שהוא בחר להעביר מסר כה ברור לציבור מצביעה על חומרת המצב כפי שהוא נתפס בקרב גורמי ביטחון בכירים.

המלצתו של ואטורי להימנע מטיסות בשבוע הקרוב מעוררת שאלות רבות בקרב הציבור. האם מדובר בהערכה מבוססת על מידע מודיעיני קונקרטי? האם צפויה פעולה צבאית ישראלית או איראנית בטווח הזמן הקרוב? שאלות אלה נותרות ללא מענה, אך ברור כי גורמי ביטחון בכירים צופים התפתחויות משמעותיות.