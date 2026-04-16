בצלמו לרשויות: "הפסיקו לזרוק אחריות בתיק הפצ"רית"

החיפושים אחר הפצ"רית

ארגון "בצלמו - זכויות אדם ברוח יהודית" שלח שלשום (חמישי) מכתב חריף למפכ"ל המשטרה, להב 443, הפרקליטות והיועמ"שית, בדרישה לסיים את גרירת הרגליים בטיפול בתיק החקירה של הפרקליטה הצבאית הראשית לשעבר, אלופה יפעת תומר-ירושלמי. המכתב מגיע בעקבות פרסום עיתונאי של כתב ערוץ 14 מוטי קסטל, ממנו עלתה תמונה מדאיגה של חוסר תיאום בין גופי האכיפה.

"אני פונה אליכם בעקבות פרסום עיתונאי מאתמול, ממנו עולה תמונה מדאיגה של גרירת רגליים וחוסר תיאום משווע בטיפול בתיק החקירה של הפצ"ר", כתב שי גליק, מנכ"ל ארגון בצלמו במכתב. "על פי הדיווח, במענה לפניית כלי התקשורת, משטרת ישראל הפנתה את האחריות לפרקליטות, בעוד שהפרקליטות מצידה הפנתה חזרה למשטרה". גליק הדגיש כי מציאות שבה גופי אכיפת החוק "זורקים" את האחריות מאחד לשני אינה מתקבלת על הדעת כאשר מדובר בתיק בעל רגישות ציבורית כה גבוהה. "לצערי כידוע ישנם מקרים רבים של תיקים שנופלים בין כיסאות, וחובה לוודא שתיק זה לא יפול", הוסיף. במכתב נדרשו הגופים לבצע יישור קו מיידי ולקיים ישיבת עבודה דחופה כדי לסנכרן את הנתונים ולהפסיק את העברת האחריות ההדדית בתקשורת. "חובה להקפיד ביתר שאת על שקיפות לציבור בפרט אחרי התקלה מאתמול", נכתב במכתב. "לא ייתכן שתיק הנוגע לדמות כה בכירה במערכת הביטחון והמשפט שהינו תיק ציבורי ממדרגה ראשונה, יישאר תקוע ללא הסבר מניח את הדעת וללא לוחות זמנים ברורים".

"השיהוי פוגע באמון הציבור"

מנכ"ל בצלמו הדגיש כי השיהוי בטיפול בתיק פוגע באמון הציבור ובשוויון בפני החוק. "יש לסיים את החקירה ולהודיע על החלטתכם לאלתר", נכתב במכתב. "חובתכם כנציגי המדינה לפעול ביעילות ובמקצועיות, ללא משוא פנים וללא גרירת רגליים שעלולה להיתפס כניסיון למיסמוס התיק".

כזכור, העיתונאי מוטי קסטל חשף את מעגל ההתחמקות בפרשה, כאשר ניסיונותיו לקבל תשובות בסיסיות על מצבה של החקירה נתקלו בקיר אטום של זריקת אחריות בין הגופים. "פניתי למשטרה זרקו אותי לפרקליטות. הפרקליטות זרקו אותי לבדוק מול המשטרה", תיאר קסטל.

רקע: הפרשה שהסעירה את המדינה

הפרשה פרצה לאחר שסרטון מהאירוע בשדה תימן הודלף לתקשורת, והחקירה התמקדה בשאלה מי עומד מאחורי ההדלפה. לפני כחודשיים הודיעה המשטרה כי צוות החקירה סיים את פעולות החקירה העיקריות, והמפכ"ל הורה להעביר את חומרי החקירה ליועמ"שית משרד המשפטים בשל החשש מניגודי עניינים.

בהמשך, יועמ"שית משרד המשפטים יעל קוטיק קבעה כי היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב-מיארה ולשכתה מנועים מעיסוק בתיק, והחליטה כי התיק יועבר לטיפולו של פרקליט המדינה עמית אייסמן. ההחלטה התקבלה בעקבות פסיקת בג"ץ שהבהירה כי הייעוץ המשפטי לממשלה והפרקליטות מנועים מלהתערב בחקירה.

במכתבו ביקש גליק לקבל עדכון דחוף על סטטוס התיק ועל הגורם האחראי לניהולו נכון לרגע זה.