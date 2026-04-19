אירוע חריג התרחש בסוף השבוע במחלף אליקים, כאשר חשוד תקף שוטרים שהגיעו לסייע לאדם שחייו היו בסכנה. במהלך העימות השתלט החשוד על מכשיר טייזר שהיה ברשות השוטרים והשתמש בו נגדם, עד שנעצר בידי כוחות נוספים שהוזעקו למקום.

על פי הנמסר, שוטרי תחנת נשר הוזעקו למחלף אליקים בעקבות דיווח על חשש לחייו של אדם שנצפה הולך באזור. כאשר הגיעו למקום במטרה לאתר את האדם ולסייע לו, נתקלו השוטרים בעימות עם אדם אחר שהיה בזירה.

לפי החשד, כאשר השוטרים ניסו לטפל באירוע, החשוד תקף אותם באגרופים. בהמשך אף השתלט על מכשיר טייזר שהיה ברשותם והשתמש בו נגדם. בעקבות התקיפה נפצעו השוטרים באורח קל ופונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים רמב"ם בחיפה.

בהמשך הוזעקו למקום כוחות נוספים של המשטרה, שאיתרו את החשוד ועצרו אותו. החשוד הועבר לחקירה בתחנת המשטרה ובהמשך נכלא. במהלך החקירה נאספו ממצאים והוכחות לגבי מהלך האירוע ונסיבות התקיפה.

בהחלטת בית המשפט בנושא נעתר השופט לבקשת המשטרה והאריך את מעצרו של החשוד לצורך המשך החקירה. המשטרה ממשיכה לבדוק את נסיבות האירוע ואת הרקע למעשה.

המקרה מצטרף לשורה של אירועים בהם נתקלים שוטרים בעימותים במהלך ביצוע תפקידם. רק בשבועות האחרונים דווח על מקרים חריגים נוספים במהלך פעילות כוחות הביטחון, כולל אירועי אלימות שהסתיימו במעצרים.