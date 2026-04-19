חשוד רביעי נעצר ברצח אביתר אזרזר ז"ל

אביתר אזרזר ז"ל ( צילום: באדיבות המשפחה )

התפתחות נוספת נרשמה הבוקר (ראשון) בחקירת רצח הבחור אביתר אזרזר ז"ל מבני ברק: היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב עצרה חשוד רביעי במעורבות ברצח, בן 20 ומתגורר בבני ברק. המעצר מגיע כשבוע לאחר שנעצרו שלושה חשודים נוספים בשנות ה-30, תושבי בני ברק, במסגרת פריצת הדרך בחקירה שנמשכת כבר כשבע שנים.

על פי הנמסר ממשטרת ישראל, החשוד צפוי להיות מובא מחר (שני) לבית משפט השלום בתל אביב לדיון בהארכת מעצרו. בשלב זה נמשך צו איסור הפרסום החמור על פרטי החקירה, למעט עצם העובדה שחלה התפתחות משמעותית בתיק. שבע שנים של חקירה מאומצת הפרשה המזעזעת החלה בשלהי שנת 2019, כאשר נעלמו עקבותיו של אביתר ז"ל בן ה-18, צעיר ממשפחה חרדית מוכרת בשכונת רמות בירושלים שהתגורר באותה תקופה בבני ברק. במשך כשלושה שבועות נערכו חיפושים נרחבים, כאשר משפחתו ואביו הרב אליהו אזרזר, ראש ישיבת 'דעת חכמה', פנו בקריאות נרגשות לציבור ולחבריו מהישיבות בניסיון לאתר כל קצה חוט. התקווה להשיבו בחיים נגוזה ב-27 בדצמבר 2019, בערב שבת זאת חנוכה, כאשר גופתו נמצאה בתוך בור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה ובית העלמין ברמת השרון. הממצאים הקשים הלמו את הציבור החרדי, והמשפחה נאלצה להתמודד עם אובדן כואב.

הזירה בה נמצאה הגופה ( צילום: פלאש 90 )

פעולות חקירה מקיפות

במסגרת החקירה המנוהלת ביחידה המרכזית של מחוז תל אביב, נעשו מגוון פעולות חקירה ומאמצים רבים במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת. כידוע, אחד החשודים שנעצרו השבוע מרצה כיום עונש של 24 שנות מאסר בגין רצח מיכאל מילר שחוסל במלון בתל אביב.

יצוין כי אחד החשודים מסר בעבר עדות במסגרת החקירה ושוחרר, אך כעת, לאחר מעצרו המחודש, בחר בשתיקה מוחלטת בטענה כי "אין לי אמון במשטרה". החוקרים סבורים כי החשודים פעלו יחד בתכנון ובביצוע הרצח, אך פרטי החקירה המדויקים נשמרים בסודיות מוחלטת.

המעצרים מהווים פריצת דרך משמעותית בתיק שנחשב לאחד המורכבים והמסתוריים בציבור החרדי בשנים האחרונות. במשטרה מציינים כי החקירה נמשכת, וצפויים עדכונים נוספים בהמשך.