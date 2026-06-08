חשש לצונאמי הרסני: רעידת אדמה  7.8 הרעידה את הפיליפינים  

רעידת אדמה בפיליפינים ( צילום: מסך )

הבוקר (שני) בשעה 07:37, רעדה האדמה בעוצמה נדירה של 7.8 סמוך לעיר גנרל סנטוס שבאי מינדנאו. הרעידה, שהורגשה היטב גם באינדונזיה השכנה, הוביל לדיווחים ראשוניים על לפחות חמישה הרוגים, כאשר הרשויות פועלות במהירות לאימות הנתונים בשטח.

התיעודים מהאזור מראים הרס דרמטי: קומה שנייה של מסעדת מזון מהיר פופולרית קרסה לחלוטין, וקירות בטון של מרכז מסחרי התמוטטו. האירוע התרחש בדיוק עם פתיחת יום הלימודים; בדבאו דל סור, חלק מבית ספר תיכון קרס בזמן שהתלמידים התגודדו בחוץ, ובבית ספר יסודי אחר נראו תלמידים מבועתים בורחים בבהלה במהלך טקס הנפת הדגל. נשיא הפיליפינים, פרדיננד מרקוס ג'וניור, הורה מיד על השעיית הלימודים והבהיר: "בטיחות ילדינו קודמת לכל".

גלי צונאמי ביפן בשבוע שעבר ( צילום: רשתות חברתיות )

בעקבות הרעש, פורסמה אזהרת צונאמי חמורה עם צפי לגלים בגובה של עד 3 מטרים בחופי הפיליפינים.

הנשיא פנה לתושבי החוף בקריאה דחופה: "אל תחכו. החיים שלכם חשובים יותר מכל דבר שהשארתם מאחור". גלים קטנים יותר כבר נרשמו בתשעה מוקדים באינדונזיה, והחשש מהצפות נמשך גם במלזיה, טייוואן ויפן.

כוחות ההצלה פועלים כעת בתוך הריסות המבנים ובאזורים שנותקו מחשמל, בעוד התושבים מונחים להתרחק ממבנים פגועים מחשש לרעידות משנה קטלניות.

פיליפינים, השוכנת על "טבעת האש" של האוקיינוס השקט, מתמודדת שוב עם עוצמתו באירוע שטרם הסתיים.