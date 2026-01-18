רעידת אדמה אדירה בעוצמה 7.8 הכתה הבוקר בדרום הפיליפינים, גרמה לקריסת מבנים ושלחה אלפי תושבים להימלט למקומות גבוהים תחת איום צונאמי | התמונות הקשות מהשטח חושפות הרס נרחב בשידור חי, בדיוק ברגע שבו אלפי תלמידים פתחו את שנת הלימודים (חדשות בעולם)
גג של מבנה ארעי של מוסד חינוכי בקריה החרדית בבית שמש - קרס לפני זמן קצר | כוחות החירום וההצלה שהוזעקו למקום, העניקו סיוע רפואי ראשוני לארבע תלמידות מגילאי 9-11, כשאחת מהן פונתה לבית החולים כשמצב מוגדר בינוני, שלוש בנות נוספות נפצעו באורח קל | המשטרה פתחה בחקירה (חדשות חרדים)
אסון במרכז מדריד: בניין שהיה בשלבי הפיכה למלון יוקרה קרס לפתע במהלך עבודות שיפוץ, וקבר תחתיו פועלים רבים | ארבעה מהם נהרגו, בהם עובדים ממאלי, גיניאה ואקוודור, וכמה נוספים נפצעו | המשטרה פתחה בחקירה לבירור הסיבה לקריסה הטראגית (חדשות, בעולם)