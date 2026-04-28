החברה בנאט"ו

דור של שנאה: ילדי בתי ספר בטורקיה קורעים דגלי ארה"ב וישראל בעידוד המורים 

תיעודים קשים חושפים הסתה אנטי-מערבית חריפה בתוך מערכת החינוך הטורקית, כאשר תלמידים משתתפים בטקסים אלימים הכוללים השחתת סמלי מדינות | שוב בתי הספר בטורקיה הופכים למוקד של תעמולה נגד ישראל וארה"ב (חדשות בעולם)

תיעוד וידאו מטריד חושף את עומק ההסתה המתרחשת בין כותלי בתי הספר בטורקיה, מדינה החברה בברית נאט"ו. בסרטון נראים מורים המעלים תלמידים לבמת בית הספר במהלך טקס רשמי, שם הילדים קורעים לגזרים את דגלי ארצות הברית וישראל.

המחזה הדרמטי לא עצר בדגלים; התלמידים נראו כשהם מרטשים את תמונותיו של נשיא ארה"ב לשעבר, דונלד טראמפ, לקול תשואותיהם הרמות של שאר הילדים בקהל, שמחאו כפיים לאקט האלים.

אירועים אלו, הכוללים גם השחתת סמלים לאומיים וגם טקסי זיכרון המטילים אשמה ישירה על ישראל וארה"ב, הם הרבה מעבר למגמה מדאיגה של הקצנה במערכת החינוך והחברה הטורקית, המתרחקת מהערכים המשותפים לברית נאט"ו.

