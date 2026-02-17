תיעודים קשים חושפים הסתה אנטי-מערבית חריפה בתוך מערכת החינוך הטורקית, כאשר תלמידים משתתפים בטקסים אלימים הכוללים השחתת סמלי מדינות | שוב בתי הספר בטורקיה הופכים למוקד של תעמולה נגד ישראל וארה"ב (חדשות בעולם)
לקראת הפגישה בין ארדואן לבין נשיא איחוד האמירויות הערביות באבו דאבי שומרים על שתיקה ומשדרים "עסקים כרגיל"| אבל בגלל "פדיחה" דיגיטלית של אנקרה התגלה הסיבה האמיתית שמאחורי ביטול הביקור המפתיע (העולם הערבי)
דוברת לשכת ראש הממשלה הבהירה כי ירושלים מתנגדת להצבת חיילים טורקים במסגרת כוח רב־לאומי ברצועה | במקביל, השרה סטרוק תקפה בחריפות את אנקרה בעקבות הודעתה על צווי מעצר נגד בכירים ישראלים: "די לאחיזת העיניים – תורכיה לא שותפה לשום מהלך מדיני או ביטחוני עם ישראל" (פוליטי, מדיני, בארץ)
נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, הבהיר בשבוע שעבר לעמיתו הטורקי רג'פ טאיפ ארדואן כי יתמוך ברכישת מטוסי קרב מתקדמים, כולל F-35. בפגישה בבית הלבן נצפתה על דש מקטורנו סיכת F-22 – מטוס שאינו נמכר לחו"ל (בעולם)
כשנה ושלושה חודשים לאחר שהטילה אמברגו סחר על ישראל, טורקיה מחליטה על צעד חסר תקדים ודרמטי, ומפסיקה כליל את תנועת הספינות הטורקיות לנמלי המדינה | ההחלטה הטורקית חלה גם על סחורות המיועדות לרשות הפלסטינית, והיא מהווה מכה כלכלית נוספת לישראל (מדיני)
שורת פרויקטים אסטרטגיים שישראל תכננה לקדם עם יוון וקפריסין – ביניהם כבל החשמל התת-ימי נבלמו בתקופה האחרונה, בעקבות התנגדות נחרצת מצד טורקיה | ארדואן תקף אמש את ישראל בעקבות ההתרחשויות בסוריה והגדיר אותה מדינת טרור | "היא משתמשת בדרוזים כתירוץ והרחיבה את הפשעים שלה לשכנתנו סוריה" (בעולם)
אקרם אימאמואגלו, הנחשב תקוות האופוזיציה בטורקיה לקראת הבחירות הצפויות להיות ב 2028, הורשע בהעלבת עובד ציבור ובאיומים | גזר הדין – 20 חודשי מאסר – עלול לחסום את דרכו הפוליטית ולערער את מאזן הכוחות בטורקיה לטובת ארדואן שחושש מהיריב הכריזמטי (בעולם)
תוך כדי המהלומות שמנחיתה ישראל על איראן, מטוסי קרב של צה"ל חדרו לשטח המרחב האווירי של טורקיה, מה שגרם לדריכות טורקית עצימה מה שגרם לטייסנו לסגת |הטורקים מדווחים כי הם נמצאים בכוננות גבוהה בעקבות המלחמה - לאורך כל היממה (בעולם)
מתנגדי ארדואן המשיכו להפגין גם אתמול למרות האיסור על קיום הפגנות שהטיל המשטר | ההפגנות נמשכו אמש, ראשון, למרות שהממשלה הודיעה על איסור הפגנות בשבת לארבעה ימים נוספים | המחאות מתקיימות על רקע מעצרו של מנהיג האופוזיציה במדינה (בעולם)
הרוחות בטורקיה סוערות בעקבות מעצרו של מתנגד המשטר הנוכחי, רה"ע איסטנבול, אימאמאולו, הנחשב ליריבו הראשי של הנשיא רג'פ טאיפ ארדואן | מאות אלפים יצאו לרחובות הבירה להפגין נגד המהלך, בעוד הנשיא מנסה לחזק את שלטונו לפני הבחירות (בעולם)