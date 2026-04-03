הגדה של פסח היא הטקסט המרכזי הנקרא בליל הסדר, המתאר את סיפור יציאת מצרים ומקיים את מצוות "והגדת לבנך". ההגדה כוללת את סדר ליל הפסח, מזמורי הלל, פרשנויות חכמים ותשובות לשאלות "מה נשתנה". לאורך הדורות נכתבו מאות מהדורות של הגדות פסח, כל אחת עם פירושים ייחודיים המשקפים את גישתם של גדולי ישראל לסיפור יציאת מצרים ולמצוות ליל הסדר.

בשנים האחרונות ממשיכות להתפרסם מהדורות חדשות של הגדות פסח המבוססות על תורת גדולי הדור. לאחרונה יצאה לאור הגדת "בד קודש" המלקטת מתורתו של הגאון רבי ברוך דב פוברסקי, ראש ישיבת פוניבז'. המעמד המרגש של הוצאת ההגדה התקיים במעונו של ראש הישיבה בנוכחות תלמידים ובני משפחה, והוא משקף את החשיבות שמייחסת הציבור החרדי לפרשנויות חדשות על הטקסט העתיק.

אחת השאלות ההלכתיות המרכזיות הנוגעות להגדה היא גבולות מצוות "והגדת לבנך". בליל הסדר מצווה כל אב לספר לבנו על יציאת מצרים, אך עולה השאלה: האם החיוב כולל גם בן גדול ואפילו נשוי? שאלה זו מעוררת דיון מעמיק בין הפוסקים ויש לה השלכות רחבות גם על חובת מצוות החינוך ולימוד התורה באופן כללי.

הדיון ההלכתי סביב מצוות "והגדת לבנך" נוגע לשאלה היסודית של גיל החינוך ותחולת חובת האב. חלק מהפוסקים סבורים שהחיוב מוגבל לבנים קטנים הזקוקים לחינוך, בעוד אחרים מרחיבים את החובה גם לבנים בוגרים. לדיון זה השלכות מעשיות על אופן ניהול הסדר במשפחות מורחבות ועל חלוקת התפקידים בין האב לבניו הבוגרים.

הגדת פסח משלבת בתוכה מגוון רחב של מרכיבים: פסוקים מהתורה, מדרשי חז"ל, הלכות פסח, שירים ופיוטים. הטקסט מובנה באופן פדגוגי המיועד לעורר שאלות אצל הילדים ולהביא לדיון משפחתי על נושא החירות והגאולה. שאלות "מה נשתנה" הן דוגמה מובהקת לשיטה החינוכית של ההגדה, המעודדת את הילדים להיות שותפים פעילים בסיפור.

המסורת של כתיבת הגדות חדשות ממשיכה להתפתח גם בימינו. כל דור וכל קהילה מוסיפים את פרשנותם המיוחדת לטקסט הקלסי, תוך שמירה על המבנה והתוכן המסורתיים. הגדות אלו משקפות את הזיקה החיה של עם ישראל לסיפור יציאת מצרים ואת הרלוונטיות המתמדת של המסר לכל דור ודור.