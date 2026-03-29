הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מפרסם היום (ראשון) מכתב הנחיות הלכתיות מיוחד לחג הפסח הקרוב, בצל המלחמה והשיגורים מאיראן.

בפתח דבריו כתב הראשון לציון: "בתפלה ובתקווה שעד חג הפסח תסתיים המלחמה בניצחון מוחלט על אויבינו, ויפסקו האזעקות, ונוכל לערוך את הסדר ללא כל הפרעה. ע"פ הערכות יתכן שעדיין ימשך מצב מלחמה, ורבים שואלים כיצד לנהוג".

ההנחיות המלאות של הראשון לציון

בדיקת חמץ

• אם נשמעה התרעה לאחר שבירך, יבדוק מעט אפילו מגירה קטנה עם הנר ויזדרז לילך למרחב מוגן מתאים, ובמקום שיש אזעקה ואין שהות כלל, ילך תיכף ומיד למרחב מוגן, וישתוק ולא ידבר,ולאחר שחלפה הסכנה ויצא מהמרחב המוגן ימשיך בבדיקה ולא יחזור ולברך.

• במקום שיש מקלט משותף או מרחב מוגן משותף או חדר מדרגות של כלל השכנים, קיימת חובה לבדוק שם את החמץ, ועל השכנים למנות שליח (כגון ועד הבית וכדו') שיבדוק עבור כולם. ואם יש שכנים שאינם שומרי מצוות, ראוי שיכוון שלא לקנות את החמץ שיותירו בשטחים המשותפים.

• מי שביתו נפגע עקב הטילים ואינו מתגורר בו, יכלול את החמץ המצוי שם במכירת החמץ לגוי.

• מפונים השוהים במלון, צריכים לבדוק חמץ בברכה בחדר בו הם שוהים. אם יש שכנים במרחב המוגן המשותף המכניסים חמץ בחג הפסח בזמן האזעקה, טוב שיסביר להם בדרכי נועם את חומרת העניין, ואם אינם שומעים לו, רשאי לשהות במקום.

ליל הסדר

• כשיש התרעה לאזעקה באמצע קידוש, אם הוא במקומות שההתרעה מאפשרת שהות של 2-3 דקות, יסיים את הקידוש מהר, וישתה רביעית בהיסבה, ויזדרז לילך למקום מוגן. ואם הוא במקומות שאין זמן לשהות כלל, יפסיקו אפילו באמצע ברכות הקידוש וילכו למקום מוגן. וכאשר יחזרו מהמקום המוגן [ממ"ד או מקלט, או חדר מדרגות], יחזרו מתחילת הברכה שהיו בה.

• אם רוצים לשנות את מקום אכילה באמצע אכילת מצה או הכורך, ולהמשיך לאכול במקום המוגן, אין צריך לחזור ולברך, וכן בסעודה.

• אם בירכו על המצה או המרור, ונשמעה האזעקה, יטעמו מעט, וילכו מיד למקום המוגן, וכשיחזרו יאכלו 27 גר' בהיסבה ולא יברכו. וטוב להחמיר שכולם יאכלו ב' כזיתות בהיסבה. ומותר לדבר בשעת אזעקה אף באמצע אכילת מצה לצורך, כגון לומר שיש אזעקה, גשו כעת לממ"ד וכדו'. אבל לא ירבה בדיבור, כיון שברכת על אכילת מצה פוטרת גם את הכורך, ואין לדבר עד שאוכל את הכורך.

• אם נשמעה אזעקה באמצע ברכת אשר גאלנו וכו', ואין שהות של 2-3 דקות, יפסיקו באמצע הברכה וילכו למקום מוגן. ויכול להמשיך את ברכת אשר גאלנו במרחב המוגן גם בלי לאחוז הכוס בידו, וכשיחזרו ישתו כוס שני בהיסבה.

• אם שותים כוס שני במרחב מוגן, או אוכלים כזית מצה במרחב מוגן, ואין אפשרות לשתות בהיסבה, יטה מעט את ראשו לצד שמאל, וישתה.

• אם היתה אזעקה באמצע קריאת ההגדה, יפסיקואפילו באמצע הפסוק, וילכו למרחב המוגן, וכשיחזרו טוב לחזור מתחילת הקטע.

את מכתבו סיים הראשון לציון בברכה: "ברכת חג כשר ושמח, תזכו לשנים רבות נעימות וטובות, ובתפלה על החיילים שיזכו לחזור לביתם לחיים טובים ולשלום. לאורך ימים ושנים".