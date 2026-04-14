בבלי
סמוך לכביש 1

אירוע חריג: אישה בת 28 נפצעה באורח קשה לאחר שנפלה מסוס

אישה בת 28 נפצעה היום באורח קשה לאחר שנפלה מסוס. צוותי מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים הדסה עין כרם כשהיא עם חבלה רב מערכתית (בארץ)

אישה בת 28 נפצעה הערב (שלישי) באורח קשה לאחר שנפלה מסוס והובאה לחבירה עם צוותי מד"א בכביש 1 סמוך לצומת אלמוג. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו אותה לביה"ח הדסה עין כרם עם חבלה רב מערכתית.

פראמדיק מד"א זהר לומר סיפר: "חברו אלינו עם פצועה שסבלה מחבלה רב מערכתית, לאחר שנפלה מסוס. הענקנו לה טיפול רפואי ופינינו אותה בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה, והיא מורדמת ומונשמת".

בדצמבר האחרון אירעה תקרית דומה כאשר צעיר כבן 20 נפצע באורח בינוני לאחר שנפל במהלך רכיבה על סוס באזור בית חורון. הוא סבל מחבלת ראש. חובשים ופראמדיקים של מד"א הגיעו למקום, העניקו לו טיפול ראשוני ופינו אותו לבית החולים הדסה עין כרם להמשך טיפול.

