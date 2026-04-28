בית משפט השלום בירושלים פסק כי שלושה פורעים שתקפו יהודי בעיר העתיקה בירושלים יפצו אותו בסכום כולל של 3,340,000 שקלים. פסק הדין ניתן בהיעדר הגנה, לאחר שהתוקפים בחרו להתעלם לחלוטין מהחלטות בית המשפט ולא הגישו את תגובתם להליך.

פסק דין קודם שניתן נגד הנאשמים בהיעדר הגנה בוטל בעבר בעקבות פנייתם לבית המשפט. אולם גם בהליך המחודש, בחרו הפורעים שלא להגיב להחלטות השיפוטיות ולא להתייצב לדיונים, מה שהוביל להכרעה הנוכחית של בית המשפט.

"התעלמות חוזרת מהחלטות בית המשפט"

בהחלטתו כתב השופט: "נוכח התעלמותם החוזרת של הנתבעים מהחלטות בית המשפט ובהעדר תגובה על תביעה שנסובה על נזקים כתוצאה ממעשיהם של הנתבעים בגינם הורשעו בהליך הפלילי". השופט הוסיף כי התנהלות הנתבעים מצדיקה מתן פסק דין בהיעדר הגנה.

התקיפה האלימה אירעה לפני כעשור בעיר העתיקה בירושלים. פרופ' אברהם ארליך השתתף אז בסיור מקצועי במסגרת קורס מורי דרך מטעם משרד התיירות ואוניברסיטת חיפה. בשל העובדה שהתנייד על אופניים חשמליים, פרש ארליך מהקבוצה במקומות עם מדרגות והמשיך להתנייד באופן עצמאי ברחובות העיר העתיקה.

מחיר כפול לארוחה - והתקיפה החלה

במהלך הסיור הגיע ארליך למסעדה בבעלות ערבים, שם רכש אוכל תוך שהוא משוחח עם המוכרים באנגלית. את אופניו השאיר מחוץ למסעדה. בסיום הארוחה שאל ארליך מהי עלות המנה, ואחד המוכרים השיב לו כי עליו לשלם 200 שקלים. ארליך הוציא את הפלאפון שלו, העבירו למצב מצלמה, ושאל שוב את המוכר - הפעם בשפה העברית - מהי עלות המנה. התשובה השתנתה באופן דרמטי: 50 שקלים בלבד.

בתוך כך הגיעו עובדים נוספים מהמסעדה והחלו לדחוף את ארליך ולהזהירו שיחדל מלצלם. אחד מהם חטף את מכשיר הפלאפון מידו ושבר את מסך המכשיר. ארליך נמלט מהמסעדה, אך חזר על עקבותיו על מנת לקחת את אופניו החשמליים שהשאיר במקום.

הכו אותו במקלות ובאלות בייסבול

כאשר נכנס ארליך למסעדה על מנת לקחת את אופניו, התנפל עליו אחד התוקפים והחל להכותו במקל. אליו הצטרפו במהרה אנשים נוספים, חלקם חמושים במקלות וחלקם באלות בייסבול, והחלו להכות בו בראשו ובכל חלקי גופו.

לאחר מכן גררו הערבים את ארליך לסמטה צדדית תוך שהם ממשיכים להכותו באכזריות. לאחר זמן ממושך הצליח ארליך להימלט מהמקום, כשהוא מתחנן לעזרה. בעודו נמלט, ניצלו ערבים נוספים שהיו ברחוב את המצב וניסו אף הם להכותו.

ארליך הזעיק בטלפון את המשטרה, שסייעה לו לאסוף את אופניו ולזהות את התוקפים. כתוצאה מהתקיפה נגרמו לארליך חבלות במצח, ברגלו ובידו. מאז האירוע הוא סובל מתסמינים קשים של טראומה נפשית ופוסט טראומה, ולא שב לעבודתו.

הרשעה פלילית קדמה לפסק הדין האזרחי

שלושת התוקפים הורשעו בהליך פלילי בגין התקיפה, והוטלו עליהם עונשי מאסר על תנאי ותשלום פיצויים לארליך. ההליך האזרחי הנוכחי בא להשלים את הפיצוי הכספי המגיע לקורבן בגין הנזקים הכבדים שנגרמו לו.

עו"ד חיים בלייכר ממשרד עורכי הדין חוננו, המייצג את ארליך, בירך על ההחלטה: "בעבר היו מי שחשבו שניתן לתקוף באלימות יהודים ולא לשלם על כך כל מחיר. אנו רוצים למגר לחלוטין את המחשבות הללו מצרנו".

עו"ד בלייכר הוסיף: "אנו נמשיך להילחם בכלים שיש בידנו על מנת למגר את האלימות הזאת ולדאוג שמי שפגע ישלם את מלוא המחיר". יצוין כי פסק הדין מהווה תקדים חשוב בהתמודדות עם אלימות כלפי יהודים בעיר העתיקה בירושלים.