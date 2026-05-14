דיווח מדאיג פורסם היום (חמישיי) על ידי ארגון הביטחון הימי הבריטי, המצביע על חשד לחטיפת כלי שיט על ידי משמרות המהפכה האיראניות באזור איחוד האמירויות.

על פי הדיווח, הספינה נחטפה במרחק של כ-70 קילומטרים מפוג'יירה שבאיחוד האמירויות, והיא עושה כעת את דרכה לשטחה של איראן.

האירוע מתרחש בעיתוי רגיש במיוחד, כאשר הנשיא דונלד טראמפ נמצא בביקור רשמי בבייג'ינג לפגישה עם נשיא סין שי ג'ינפינג. על סדר היום של הפגישה עומדת, בין היתר, סוגיית המלחמה במזרח התיכון והתמיכה הסינית באיראן.

רקע למתיחות הגוברת במפרץ

האירוע מצטרף לשורה של התפתחויות מדאיגות באזור המפרץ הפרסי בשבועות האחרונים. כזכור, ארצות הברית הטילה מצור ימי על מצרי הורמוז, צעד שעורר תגובות חריפות מצד טהראן. איראן הציגה חמישה תנאים למשא ומתן עם וושינגטון, ביניהם סיום הלחימה בכל החזיתות והסרת הסנקציות הכלכליות.

במקביל, הערכות מודיעין אמריקאיות מצביעות על כך שאיראן הצליחה לשקם את רוב יכולות הטילים שלה, בניגוד להכרזות הנשיא טראמפ על "השמדת הצבא האיראני". על פי הדיווחים, טהראן חידשה את הגישה המבצעית ל-30 מתוך 33 אתרי שיגור הטילים שלה לאורך מצר הורמוז.

הקשר לביקור טראמפ בסין

העיתוי של האירוע מעורר שאלות בנוגע לקשר האפשרי בין המתיחות במפרץ לביקור הנשיא האמריקני בסין. גורמים אמריקניים חשפו לאחרונה כי חברות סיניות ניהלו מגעים חשאיים עם איראן להעברת אמצעי לחימה דרך מדינות שלישיות, בניסיון להסתיר את מקור המשלוחים.

טראמפ אמר לפני הפגישה עם שי כי יקיים עמו "שיחה ארוכה" על המלחמה במזרח התיכון, וטען כי המנהיג הסיני היה "יחסית בסדר בנושא האיראני". עם זאת, הדיווחים על התמיכה הסינית באיראן עשויים להעלות את הנושא בצורה חדה יותר במהלך הפגישה.