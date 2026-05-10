האמירויות יירטה 2 כטב"מים איראניים • המאבק במפרץ נמשך

משרד ההגנה של איחוד האמירויות הודיע הבוקר (ראשון) כי כוחות ההגנה האווירית התמודדו בהצלחה עם שני כלי טיס בלתי מאוישים (כטב"מים) שהגיעו מאיראן. על פי ההודעה הרשמית, האירוע התרחש ב-10 במאי 2026, כאשר מערכות ההגנה זיהו את האיום ויירטו אותו.

היירוט המוצלח מצטרף לסדרה ארוכה של התמודדויות עם איומים אוויריים איראניים. כידוע, המתיחות במפרץ הפרסי הגיעה לשיא חסר תקדים בחודשים האחרונים, כאשר איראן משגרת באופן שיטתי טילים וכטב"מים לעבר מדינות המפרץ, בעיקר לעבר איחוד האמירויות שנתפסת בטהרן כבעלת ברית של ארצות הברית.

מאות איומים אוויריים מאז תחילת ההסלמה

משרד ההגנה האמירתי פרסם נתונים מקיפים על היקף האיומים האוויריים מאז תחילת מה שהוגדר כ"התוקפנות האיראנית הבוטה". על פי הנתונים, מערכות ההגנה האווירית של איחוד האמירויות התמודדו עד כה עם 551 טילים בליסטיים, 29 טילי שיוט ו-2,265 כלי טיס בלתי מאוישים - סך הכל 2,845 איומים אוויריים.

בשעות האחרונות לא נרשמו מקרי מוות או פציעות, אך המחיר האנושי של ההסלמה כבד. מאז תחילת העימות נהרגו שני חיילים אמירתיים, בנוסף למותו של אזרח מרוקאי המועסק בחוזה עם הכוחות המזוינים. מספר ההרוגים הכולל בקרב אזרחים זרים הגיע ל-10, בעוד מספר הפצועים עומד על 230 מלאומים שונים.

מצר הורמוז - נקודת התלקחות מרכזית

ההסלמה במפרץ הפרסי מתרחשת על רקע סגירה למעשה של מצר הורמוז לתנועת ספינות, צעד איראני שחסם כחמישית מאספקת הנפט והגז העולמית. איחוד האמירויות, בניגוד למדינות מפרץ אחרות, נוטלת על עצמה סיכון ביטחוני כבד ומשנעת מכליות נפט דרך המצר כאשר מכשירי המעקב שלהן כבויים - ניסיון לחמוק מפגיעה איראנית.

בעוד שעיראק, כווית וקטאר עצרו לחלוטין את מכירות הנפט או חתכו מחירים בצורה דרסטית, סעודיה בחרה לשנע את הסחורה דרך הים האדום. המצב הביא לזינוק במחירי הנפט העולמיים אל מעל ל-100 דולר לחבית.

איומים הדדיים ומתיחות גוברת

המתיחות במפרץ מלווה באיומים חריפים משני הצדדים. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הזהיר את טהרן כי "איראן תימחק מעל פני האדמה אם תתקוף ספינות אמריקניות המלוות כלי שיט במצר הורמוז". מנגד, גורמים בטהרן איימו על "ליל זעם גדול" נגד מה שהם מכנים "אויבי המשטר".

יצוין כי בימים האחרונים דווח על תכנית אמירתית להובלת קואליציה ערבית שמטרתה הפלת המשטר האיראני, מהלך המגובה לכאורה בתמיכה אמריקאית. במקביל, ארצות הברית מחמשת את ישראל ואת מדינות המפרץ במערכות נשק מתקדמות, כולל מערכות לייזר ומיירטי פטריוט.

משרד ההגנה האמירתי הדגיש בהודעתו כי הוא נמצא בכוננות ומוכנות מלאה להתמודדות עם כל איום, ולעמוד בנחישות מול כל מה שמטרתו לערער את ביטחון המדינה. "אנו נמשיך לשמור על ריבונותנו, ביטחוננו ויציבותנו, ולהגן על האינטרסים והנכסים הלאומיים", נכתב בהודעה.