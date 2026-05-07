 טראמפ: "הפסקת האש עדיין בתוקף" | למרות התקיפות

טראמפ כותב בהודעתו כעת: ״שלוש משחתות אמריקאיות ברמה עולמית הרגע חצו בהצלחה רבה את מצר הורמוז, תחת אש. לא נגרם נזק לשלוש המשחתות, אך נזק רב נגרם לתוקפים האיראנים".

"הן הושמדו כליל יחד עם סירות קטנות רבות, סירות אלה ירדו לקרקעית הים, במהירות וביעילות. טילים נורו לעבר המשחתות שלנו, והופלו בקלות. כמו כן, הגיעו רחפנים, ונשרפו בעודם באוויר. הם נפלו בצורה יפהפייה אל האוקיינוס, ממש כמו פרפר שנופל לקברו!".

"כמו שהכחדנו אותן שוב היום, נשמיד אותן הרבה יותר חזק, ובהרבה יותר אלימות, בעתיד, אם הן לא יחתמו על העסקה שלהן, מהר! שלוש המשחתות שלנו, עם צוותיהן הנפלאים, יצטרפו כעת מחדש למצור הימי שלנו, שהוא באמת "חומת פלדה"

01:26: טראמפ: הפסקת האש בתוקף

נשיא ארצות הברית טראמפ ל ABC: "מתקפות הנקם נגד מטרות איראניות בעקבות המתקפות של איראן אינן אלא סטירה קלה. הפסקת האש בתוקף".

01:21: דיווחים על המשך התקיפות

קריסת הפסקת האש | דיווחים נוספים על פיצוצים בנמל בנדר עבאס; סוכנויות המזוהות עם המשטר: "לא הייתה פגיעה בטהרן".

00:43: הצבא האמריקני מאשר את התקיפה

הודעת פיקוד המרכז של ארה״ב:

טמפה, פלורידה — כוחות ארצות הברית יירטו מתקפות איראניות בלתי־מוצדקות והגיבו בתקיפות להגנה עצמית, בזמן שמשחתות הטילים המונחים של חיל הים האמריקאי עברו במצר הורמוז בדרכן למפרץ עומאן, ב־7 במאי.

הכוחות האיראניים שיגרו מספר טילים, כטב”מים וסירות קטנות לעבר הספינות USS Truxtun (DDG-103), USS Rafael Peralta (DDG-115) ו־USS Mason (DDG-87) במהלך המעבר בנתיב השיט הבינלאומי. אף נכס אמריקאי לא נפגע.

פיקוד המרכז של ארצות הברית (CENTCOM) השמיד איומים שהתקרבו לעבר הכוחות ותקף מתקנים צבאיים איראניים שהיו אחראים לתקיפת הכוחות האמריקאיים, ובהם אתרי שיגור טילים וכטב”מים, מרכזי פיקוד ושליטה, ומערכי מודיעין, מעקב וסיור.

פיקוד המרכז האמריקני אינו מעוניין בהסלמה, אך נשאר ערוך ומוכן להגן על הכוחות האמריקנים

00:37: הפסקת אש נוסח לבנון?

עד כה כל הצדדים כרגע מקפידים להדגיש שהם מגיבים באופן נקודתי.

יצוין כי גם בדרום לבנון וגם ברצועת עזה מתקיימת באופן רשמי "הפסקת אש" אך בכל יום ישנם הפרות ותקיפות. יתכן וכך תיראה הפסקת האש עם איראן בתקופה הקרובה.

00:30: כינוס קבינט טלפוני

בעקבות ההתפתחויות, ראש הממשלה משוחח טלפונית כעת עם חברי הקבינט המצומצם.

00:18: השתלשלות ההסלמה בשעה האחרונה

לפי הדיווחים סדר הפעולות היה כזה - ארצות הברית ירתה לעבר מכלית נפט איראנית שניסתה לפרוץ את המצור. חיל הים של משמרות המהפכה האיראניים הגיב בירי לעבר ספינות מלחמה אמריקאיות. ארצות הברית בתגובה תקפה את נקודות השיגור בבנדר עבאס.

אירן טוענת שגרמה נזק משמעותי לספינות. על פי חלק מהדיווחים, האש נמשכת.

23:49: ארצות הברית תוקפת באיראן

לאחר דיווחים שפורסמו קודם לכן על תקיפה של איחוד האמירויות באיראן מתברר כעת כי הדיווחים היו שגויים. על פי דיווח של ערוץ פוקס ניוז, ארצות הברית היא שתקפה יעדים בדרום איראן, ולא איחוד האמירויות כפי שדווח בתחילה.

בכיר אמריקני אישר היום לערוץ כי ארצות הברית היא שתקפה בקשם ובבנדר עבאס, ותיאר את התקיפה כפעולת תגמול על הירי האיראני לעבר איחוד האמירויות שלשום. עם זאת, הוא הבהיר כי אין מדובר בחידוש הלחימה.

הבלבול החל כאשר מקורות איראניים דיווחו על חמש תקיפות נפרדות בנמל בהמן שבאי קאשם האיראני. סוכנות הידיעות האיראנית פארס אישרה כי רציף הימי בקאשם אכן הותקף, כאשר החלקים המסחריים של הרציף נפגעו. הדיווחים הראשוניים ייחסו את התקיפה לאיחוד האמירויות, אך כעת מתברר כי מדובר בפעולה אמריקנית.

כידוע, בימים האחרונים נרשמה הסלמה משמעותית במפרץ הפרסי. איראן שיגרה טילים לעבר איחוד האמירויות ופגעה ביעדים אזרחיים, כאשר טילי שיוט וכטב"מים פגעו במתקני נפט ובאזורי תעשייה. סוכנות תסנים, הקשורה למשטר האיראני, מסרה אזהרה חריפה בעקבות הדיווחים הראשוניים.

יצויין כי ע"פ המקומיים, התקיפות האמריקניות באיראן נמשכות גם כעת, ללא הפסקה. ומנגד באיראן טוענים כי תקפו שלוש משחתות אמריקניות במיצר הורמוז.

באיראן גם הוציאו התייחסות רשמית ראשונה באיראן למתקפה האמריקנית ואיימו: "ארה"ב הפרה את הפסקת האש, נגיב בעוצמה"

גורמים איתם שוחחנו באתר 'בבלי' מעריכים כי יתכן וכבר הלילה או בשבת הקרובה תשוב המלחמה המלאה בין איראן לארצות הברית וישראל.