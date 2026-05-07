דיווחים: איחוד האמירויות תקפה נמל איראני בחמש תקיפות

דיווחים דרמטיים מגיעים הערב (חמישי) מהמפרץ הפרסי על תקיפה אמירתית באיראן. על פי מקורות איראניים, מטוסי קרב של איחוד האמירויות ביצעו חמש תקיפות נפרדות בנמל בהמן שבאי קאשם האיראני, במהלך חילופי אש בין הכוחות המזוינים של איראן לבין מה שהוגדר כ"אויב".

סוכנות הידיעות האיראנית פארס אישרה כי רציף הימי בקאשם אכן הותקף, כאשר הדיווחים מציינים כי החלקים המסחריים של הרציף נפגעו. עם זאת, נכון לשעה זו אין אישור רשמי מצד איחוד האמירויות על ביצוע התקיפות.

התקיפה המדווחת מגיעה על רקע הסלמה מסוכנת במפרץ הפרסי, ימים ספורים לאחר שאיראן שיגרה טילים לעבר איחוד האמירויות ופגעה ביעדים אזרחיים. כידוע, בימים האחרונים תועדו תקיפות איראניות חוזרות ונשנות באיחוד האמירויות, כאשר טילי שיוט וכטב"מים פגעו במתקני נפט ובאזורי תעשייה.

סוכנות תסנים, הקשורה למשטר האיראני, מסרה הערב אזהרה חריפה: "לאחר הדיווחים שמדובר בפעולה של איחוד האמירויות, אם אכן יאושר הדבר, היא תשלם על כך מחיר כבד". האיום מצטרף לסדרת הצהרות איראניות חריפות בימים האחרונים, כאשר גורמים בטהרן הבטיחו לפני מספר לילות "ליל זעם גדול" נגד מה שהם מכנים "אויבי המשטר".