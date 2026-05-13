נתניהו ביקר בחשאי באבו דאבי • נפגש עם נשיא האמירויות

ראש הממשלה בנימין נתניהו קיים לאחרונה ביקור מדיני חשאי באיחוד האמירויות, במסגרתו נועד עם נשיא המדינה, השייח' מוחמד בן זאיד. הדיווח אושר על ידי שלושה גורמים ישראלים בכירים, והוא מצטרף לשורה של מגעים ביטחוניים ומדיניים הדוקים בין שתי המדינות בתקופה האחרונה.

הביקור החשאי מעיד על המשך שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לאיחוד האמירויות, גם כאשר הקשר נשמר 'מתחת לרדאר' מטעמים מובנים. כידוע, מערכת היחסים בין המדינות, על אף הנורמליזציה במסגרת הסכמי אברהם בשנת 2020, נוהלת ברובה באופן שקט ורגיש, במיוחד לאחר פרוץ המלחמה ב-7 באוקטובר.

שיתוף פעולה ביטחוני הדוק

הביקור מגיע על רקע הידוק משמעותי ביחסים הביטחוניים בין שתי המדינות. כפי שכבר פורסם, ישראל העבירה במהלך התקופה האחרונה סוללת כיפת ברזל לאיחוד האמירויות, יחד עם עשרות לוחמים שהפעילו אותה בשטח. המערכת הוצבה על רקע האיום האיראני המתמשך, כאשר טהרן שיגרה מאות טילים וכטב"מים לעבר שטח האמירויות.

נוסף על כך, נחשף כי ראש המוסד היוצא דדי ברנע ביצע לפחות שני ביקורים חשאיים באיחוד האמירויות במהלך המלחמה עם איראן, וכן ראש השב"כ דוד זיני ביקר במדינה המוסלמית. הביקורים התרחשו בעיצומה של ההסלמה הביטחונית במפרץ הפרסי, ומעידים על רמת התיאום המודיעיני וההגנתי בין המדינות.

ציר אזורי מול איראן

גורם מדיני בכיר מסר בתגובה לביקור כי "המהלך פותח ציר לשיח מול מדינות נוספות באזור". הדברים מצביעים על כך שישראל רואה באיחוד האמירויות גשר אסטרטגי למדינות ערביות נוספות, במטרה לבנות קואליציה אזורית רחבה יותר מול האיום האיראני.

איחוד האמירויות מצאה עצמה בקו האש הישיר של טהרן בחודשים האחרונים. על פי נתונים שפרסם משרד ההגנה האמירתי, מערכות ההגנה האווירית של המדינה התמודדו עד כה עם 551 טילים בליסטיים, 29 טילי שיוט ו-2,265 כלי טיס בלתי מאוישים - סך הכל 2,845 איומים אוויריים מאז תחילת ההסלמה.

בצל האפשרות לחידוש המערכה

הביקור החשאי מתקיים בעיתוי רגיש, כאשר האפשרות לחידוש המערכה מול איראן עדיין נמצאת על הפרק. בימים אלה מתקיימים דיונים מצומצמים אצל ראש הממשלה יחד עם ראשי מערכת הביטחון ופורום מצומצם של שרים, כאשר ישראל ממתינה לגיבוי מדיני מכיוון וושינגטון.

יצוין כי למרות הקשר האסטרטגי ההדוק, ראש הממשלה נתניהו לא הגיע גם בפעם הזאת לביקור פומבי באיחוד האמירויות. הצדדים ממשיכים לשמור על הביקורים באופן חשאי, בטח לאחר ה-7 באוקטובר, כאשר רוב מערכת היחסים מנוהלת 'מתחת לרדאר' מטעמים מובנים של רגישות אזורית, ורק בימים האחרונים נחשפת לציבור הרחב.

לשכת נתניהו מסרה לאחר פרסום הידיעה: "בעיצומו של מבצע ״שאגת הארי״, ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר בחשאי באיחוד האמירויות ונפגש עם נשיא איחוד האמירויות, השייח׳ מוחמד בן זאיד. ביקור זה הביא לפריצת דרך היסטורית ביחסים בין ישראל לאיחוד האמירויות".