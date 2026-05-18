טהראן מאשימה את ישראל וארה"ב בביצוע התקיפות באמירויות

איראן משיקה הבוקר (שני) האשמות חריפות כלפי ישראל וארצות הברית, וטוענת כי שתי המדינות עומדות מאחורי התקיפות שפקדו לאחרונה את איחוד האמירויות. לטענת גורם רשמי בטהראן, מדובר בניסיון מתוכנן לייחס את הפעולות הצבאיות לרפובליקה האיסלאמית.

"האויב הישראלי-אמריקני המובס, שבודד בינלאומית עקב תוקפנותו הבלתי-חוקית, מנסה להשתחרר מהביצה שיצר בעצמו על-ידי ביצוע פעולות בלתי-מוצדקות נגד מדינות אזוריות וייחוס שלהן לרפובליקה האיסלאמית", מסר הגורם שצוטט בתאגיד השידור האיראני.

הגורם האיראני הוסיף והזהיר: "הרפובליקה האיסלאמית מגנה את הקונספירציה הציונית הזו ומזהירה מפני נפילה למלכודת של האויב". דבריו משקפים את המתיחות הגוברת באזור, בעוד איראן מנסה להציג עצמה כקורבן של מזימה בינלאומית.

פגיעה במתקן גרעיני באמירויות

האשמות אלו מגיעות על רקע סדרת תקיפות שפקדו את איחוד האמירויות בשבועות האחרונים. אתמול (ראשון) דווח על תקיפת כטב"ם שפגעה במתקן גרעיני-אזרחי בתחנת הכוח בראכה, כאשר הפגיעה בגנרטור החשמלי גרמה לפריצת שריפה במקום.

על פי הדיווחים ממדינת המפרץ, כטב"ם ששוגר מוקדם יותר פגע בגנרטור חשמלי מחוץ להיקף הפנימי של תחנת הכוח הגרעינית וגרם לפריצת שריפה. משרד ההגנה של איחוד האמירויות מסר כי שני כטב"מים נוספים ששוגרו מהגבול המערבי יורטו בהצלחה.

למרות חומרת האירוע, לא נרשמו נפגעים ולא אירעה דליפה רדיולוגית. מהסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית נמסר כי גנרטורים לשעת חירום של דיזל מספקים כעת חשמל ל"יחידה 3" של התחנה. הסוכנות קראה ל"איפוק צבאי מרבי" בסמוך למתקנים גרעיניים והדגישה כי היא עוקבת מקרוב אחר המצב.

טראמפ מאבד סבלנות: "השעון מתקתק"

בוושינגטון, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מגלה חוסר סבלנות חריף מהתנהלותה של איראן במשא ומתן. בסוף השבוע כינס את בכירי ממשלו לדיון מתוח, וצפוי לדון השבוע בתוכניות התקיפה של הפנטגון.

אמש פרסם טראמפ מפה של המזרח התיכון עם חיצים אדומים המכוונים לעבר איראן, תוך שהוא מזהיר: "השעון מתקתק וכדאי להם לזוז מהר, אחרת לא יישאר מהם כלום". המפה מהווה איום ויזואלי ברור על המשטר בטהראן.