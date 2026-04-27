עימות דיפלומטי התרחש היום (שני) בירושלים, כאשר שר החוץ גדעון סער נפגש עם ז'נין הניס-פלאסחארט, שליחת האו״ם ללבנון, והציג בפניה נתונים מדאיגים על המשך פעילות הטרור של חיזבאללה בגבול הצפוני. במהלך הפגישה הבהיר השר כי ארגון הטרור ממשיך להפר באופן שיטתי את הפסקת האש, בניגוד לאינטרס של לבנון עצמה.

על פי הנמסר, שר החוץ הדגיש בפני השליחה כי בלחץ המשטר האיראני הצטרף חיזבאללה למלחמה נגד ישראל ב-2 במרץ, ומאז שיגר לעבר המדינה כ-10,000 טילים, רקטות ומל״טים. חלק ניכר מהתקיפות האלו בוצע בסמיכות לעמדות ומוצבים של כוחות יוניפי״ל, בהפרה בוטה של החלטות מועצת הביטחון. דפוס פעולה מסוכן: ניצול שיטתי של נוכחות האו״ם במסגרת הפגישה חשף שר החוץ דפוס פעולה מדאיג ומחריף של ארגון הטרור. סער פירט כי בישראל מזהים דפוס שבמסגרתו חיזבאללה מציב באופן שיטתי את פעיליו ואת נכסיו הצבאיים בסמיכות לעמדות יוניפי״ל, תוך ניצול מכוון של נוכחות כוחות האו״ם לפעילות עוינת. לדברי השר, הארגון אינו בוחל באמצעים ומנצל את חסות האו״ם לצורך איסוף מודיעין ותנועת כוחות בשטח. עוד נמסר כי חיזבאללה עושה שימוש בעמדות אלה כדי לתצפת על כוחות צה״ל, וכן מנייד את מחבלי הארגון ברכבים בעלי חזות זהה לאלה של יוניפי״ל - תופעה שמקשה על זיהוי ומעוררת חשש ממשי לביטחון הכוחות.

דרישה ברורה: צעדים כלכליים נגד הארגון

לצד הפירוט המבצעי, הציב שר החוץ דרישה ברורה לממשל בביירות. סער אמר כי ממשלת לבנון כולה צריכה לפעול נגד ארגון הטרור חיזבאללה ומחבליו, בין היתר באמצעות צעדים פיננסיים-כלכליים כנגד מקורות המימון שלו.

לדבריו, שתיקת הממשלה הלבנונית והיעדר הפיקוח על הכספים המוזרמים לארגון הטרור מאיראן הם אלו שמאפשרים את המשך ערעור היציבות האזורית והפרת ההסכמים באופן שיטתי. השר הבהיר כי בלי נקיטת יד קשה מצד לבנון, לא ניתן יהיה להבטיח את יישום הפסקת האש ואת השקט בגבול.

רקע: קריאות קודמות לשיתוף פעולה

הפגישה מגיעה על רקע קריאתו החריגה של שר החוץ לממשלת לבנון לשתף פעולה נגד חיזבאללה. רק לפני ימים ספורים, במעמד קבלת הפנים ליום העצמאות, פנה סער במסר ישיר: "בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם".

בדבריו אז הדגיש השר כי חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון כאחד. "כשם שהוא מסכן את ביטחונה של ישראל - כך הוא פוגע בריבונותה של לבנון ומסכן את עתידה כמדינה עצמאית", ציין סער, תוך שהוא מבהיר כי ישראל קיבלה החלטה היסטורית לקיים משא ומתן ישיר עם לבנון לאחר יותר מארבעה עשורים.

המציאות בשטח: הפרות מתמשכות

הנתונים שהציג שר החוץ משקפים את המציאות המורכבת בגבול הצפוני. רק היום חשף גורם בכיר בחיזבאללה כי הארגון מתכונן לאמץ מחדש טקטיקות שנות ה-80 ולהשתמש בתאי מתאבדים במטרה למנוע מישראל להתבסס ברצועת הביטחון.

במקביל, צה״ל ממשיך בפעילות מבצעית נרחבת בדרום לבנון. כוחות חטיבת גולני השמידו במהלך הימים האחרונים יותר מ-50 תשתיות טרור, בהן מתחם תת קרקעי ששימש את חיזבאללה לפגיעה בכוחות צה״ל ובמדינת ישראל. בנוסף, תקפו כוחות הצבא תשתיות טרור בבקעת הלבנון - לראשונה מזה כשלושה שבועות.

יצוין כי בשבועות האחרונים ממשיך חיזבאללה לשגר טילים וכטב"מים לעבר יישובי הצפון, תוך הפרה בוטה של הפסקת האש פעם אחר פעם.

על רקע ההתפתחויות בזירה הצפונית, קיים הבוקר ראש הממשלה בנימין נתניהו התייעצות ביטחונית טלפונית עם ראשי מערכת הביטחון, במסגרתה נדונו ההתפתחויות בזירה הלבנונית ובאיראן.