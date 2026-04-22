שר החוץ גדעון סער ( צילום: יונתן סינדל/Flash90 )

במהלך חריג ודיפלומטי, פנה היום (רביעי) שר החוץ גדעון סער במסר ישיר וחד משמעי לממשלת לבנון: "בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם". הדברים נאמרו במעמד קבלת הפנים המסורתית בבית הנשיא לרגל יום העצמאות, בנוכחות הנשיא יצחק הרצוג, שגרירים זרים ונציגי מדינות רבות.

"אין לנו מחלוקות גדולות עם לבנון", הבהיר שר החוץ בדבריו. "יש מספר חילוקי דעות לא גדולים לגבי תוואי הגבול שניתן לפתור. המכשול האמיתי לשלום ונורמליזציה בין המדינות הוא אחר - ארגון הטרור חיזבאללה". "שיתוף פעולה נדרש לכם יותר מאשר לנו" סער הדגיש כי ישראל קיבלה החלטה היסטורית לקיים משא ומתן ישיר עם לבנון, לאחר יותר מארבעה עשורים. "למרבה הצער, לבנון היא מדינה כושלת. מדינה שנשלטת בפועל על ידי איראן באמצעות חיזבאללה", ציין שר החוץ. "מכאן נובעת מסקנה ברורה: חיזבאללה הוא אויב משותף לישראל וללבנון כאחד", המשיך סער. "כשם שהוא מסכן את ביטחונה של ישראל - כך הוא פוגע בריבונותה של לבנון ומסכן את עתידה כמדינה עצמאית". שר החוץ הוסיף כי מחר (חמישי) יתחדש השיח הישיר בוושינגטון בין נציגי ישראל ולבנון. "אני קורא מכאן לממשלת לבנון: בואו נשתף פעולה נגד מדינת הטרור שהקים חיזבאללה בשטחכם. שיתוף פעולה זה נדרש לכם אפילו יותר מאשר לנו", אמר בנחרצות.

שר החוץ גדעון סער ( צילום: דוברות )

"דורש בהירות מוסרית ואומץ"

סער הדגיש כי שיתוף הפעולה המוצע "דורש בהירות מוסרית ואומץ לקחת סיכונים. אבל אין לו חלופה אמיתית כדי להבטיח לכם ולנו עתיד של שלום. ולכם ללבנון - גם עתיד של ריבונות, עצמאות, ושחרור מהכיבוש האיראני".

בהמשך דבריו, התייחס שר החוץ לביקורת הבינלאומית החריפה על ישראל: "'החטא' של ישראל בלתי נסלח בעיני העולם: היא מסרבת להיות מושמדת על ידי ג'יהדיסטים פנאטיים. היא חזקה. ואין לנו ברירה: אנחנו חייבים להיות חזקים, כי אם לא נהיה חזקים - לא נתקיים".

"שלום שמבוסס על ביטחון"

"עם ישראל רצה ורוצה בשלום. שלום אמיתי", הבהיר סער. "שלום שאינו מבוסס על אשליות, על הפקרת העתיד והביטחון. שלום שמבוסס על ביטחון. והוא דורש סבלנות אסטרטגית ותבונה. הוא דורש גם יכולת להתעמת עם אויבי השלום. למנוע מהם לבסס את כוחם כי הם תמיד השתמשו בו בשלב הבא".

הדברים נאמרים על רקע סבב השיחות השני שייפתח מחר בוושינגטון בין משלחות ישראל ולבנון, בהובלת מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו. את ישראל ייצג השגריר בוושינגטון ד"ר יחיאל לייטר, שצפוי להעלות דרישות נוקשות לביטול החוק הלבנוני המונע נורמליזציה עם ישראל.

יחיאל לייטר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

יצוין כי הדברים נאמרו בעיתוי רגיש, שעות ספורות לאחר שחיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי בדרום לבנון, וכן כטב"ם לעבר יישובי קו העימות - הפרות בוטות של הפסקת האש שנכנסה לתוקף לפני חודשים.

המסר הישיר של שר החוץ ללבנון מהווה צעד דיפלומטי המשקף את הניסיון הישראלי להפריד בין העם הלבנוני לבין ארגון הטרור השולט בחלקים נרחבים מהמדינה.