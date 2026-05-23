אחרי 17 שנים מורטות עצבים, בית המשפט הפך את ההחלטה וקבע כי שתי ענקיות התעופה אחראיות בלעדית לאסון AF447 בו נספו 228 בני אדם באוקיינוס האטלנטי. החברות ישלמו קנס, המשפחות זועמות: "סמלי בלבד" | המשפחות: 'הקנס סמלי בלבד' (בעולם)
תקרית חריגה: טיסה של אייר פראנס מפריז נחתה בטעות בתוך בסיס צבאי הממוקם בסמוך לשדה תעופה בחוף השנהב, והקפיצה את כוחות הביטחון, מה שגרם לעיכובים ולהפרעות תפעוליות בשדה | בטיסה היו 283 נוסעים ו-12 אנשי צוות, לא היו נפגעים באירוע | רשויות התעופה של חוף השנהב פתחו בחקירה רשמית לבחינת התקשורת בין מגדל הפיקוח לצוות תא הטייס (תעופה)
נוסעת בטיסת נוסעים בין צרפת לאי קורסיקה הסמוך תיארה את האימה שאחזה בה בזמן שאחד ממנועי המטוס כשל | לאחר פיצוץ עז, החל המטוס לאבד חצי מגובהו תוך עשר דקות | המטוס נחת לבסוף ללא פגע, אך הנוסעים יזכרו זאת לכל ימיהם (חדשות, תעופה)
במה שנחשב למקרה חריג בענף התעופה, טייסי טיסת אייר פראנס הצרפתית נאלצו לבצע נחיתת חירום לאחר שהנוסעים החלו לסבול מחום בלתי נסבל ובלתי נשלט בתא הנוסעים |לאחר שנשמעה קריאת המצוקה, המטוס נחת בשלום בפריז פחות משעתיים לאחר ההמראה (תעופה)
לאחר תקופה של השעיה בעקבות מבצע "עם כלביא" וסגירת המרחב האווירי של ישראל, חברת התעופה הצרפתית אייר פראנס מחדשת היום את פעילותה בקו שבין פריז לתל אביב | החברה מצטרפת לשורת חברות תעופה זרות שכבר עשו זאת בשבועיים האחרונים (תעופה)