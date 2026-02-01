גל קור קיצוני וסופת שלגים שמשתוללת בחוף המזרחי של ארצות הברית הביאו לביטולן של עשרות טיסות, בהן גם טיסות מישראל ואליה | מספר טיסות של חברות התעופה אל על, דלתא ויונייטד בוטלו או נמצאות בסכנת ביטול מישראל ואליה | כל הפרטים (תעופה)
אחרי שנאלצה אמש להסיט את כל טיסותיה לנתב"ג, והיום ביטלה את כל הטיסות מחיפה, 'אייר חיפה' מעדכנת כי טיסות החברה צפויות להתקיים כסדרן | הנוסעים שטיסותיהם הוסטו לנתב"ג קיבלו 50$ לשימוש עתידי בחברה | מהחברה נמסר: "נמשיך ללוות את הנוסעים עד לחזרה מלאה לשגרה" (תעופה)
טיסה שהייתה צפויה להמריא היום מטרמינל 3 בנתב"ג לבוקרשט בוטלה עקב חוב של חברת התעופה לרשות שדות תעופה | 160 הנוסעים הורדו מהמטוס והועברו לטיסות חלופיות | רשות שדות התעופה: "לא נותרה בידינו ברירה, זמינים בכל עת לקבלת התשלום ולשחרור המטוס באופן מיידי עם קבלת הסכום" (תעופה)