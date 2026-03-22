בזמן שישראל נמצאת בעיצומו של מבצע "שאגת הארי" באיראן ובחזית משולבת בצפון, רעיית ראש הממשלה שרה נתניהו צפויה לטוס ביממה הקרובה לוושינגטון, כדי להשתתף בכנס שמארגנת הגברת הראשונה של ארה"ב מלניה טראמפ עבור "הגברות הראשונות" של כמה מדינות.
הגברת טראמפ תארח פסגה עולמית של נשים מ-45 מדינות וחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם במסגרת יוזמת הקואליציה הגלובלית "טיפוח העתיד יחד", מיזם חדש שמטרתו לקדם העצמת ילדים באמצעות חינוך וטכנולוגיה.
על פי הודעת הבית הלבן, הפסגה, הנושאת את הכותרת "טיפוח העתיד יחדיו" (Fostering the Future Together) תיפתח ביום שלישי במטה מחלקת המדינה ותימשך למחרת בבית הלבן. באירוע צפויים להשתתף נציגים מ-45 מדינות, בהן גם ישראל.
מפגש הפסגה הוא חלק מהקמת קואליציה בינלאומית חדשה, שבמסגרתה מוזמנות נשות מנהיגים מרחבי העולם להתחייב לקידום שימוש בטכנולוגיות מתקדמות, לצורך חינוך ילדים והגנה עליהם מפני סכנות ברשת.
המדינות המשתתפות צפויות לפעול יחד עם חברות טכנולוגיה כדי להנגיש כלים חינוכיים מתקדמים, לעיתים ללא עלות או בעלות נמוכה, וכן לפתח תוכניות להכשרת מורים והורים ולשיפור אוריינות דיגיטלית.
