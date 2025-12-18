שר הביטחון ישראל כ"ץ וסגן ראש הממשלה ושר המשפטים יריב לוין קיימו היום דיון מקצועי, בו דנו באפשרות להקמת טריבונל צבאי ייעודי לצורך העמדתם לדין של מחבלי הנוח'בה שביצעו את פשעי הטבח הרצחניים ב-7 באוקטובר | כל הפרטים (חדשות)
שלושה חברי כנסת, מהקואליציה ומהאופוזיציה גם יחד, דורשים לחדש את משפט הנוח'בות שלא התקיים עד כה מחשש לחייהם של חטופים חיים שהוחזקו עד כה בעזה | המטרה שלא נכתבה בהודעה אך ברורה לכל: גזר דין מוות במשפט ראווה שידמה במתכונתו למשפט אייכמן ההיסטורי (חדשות)
כמעט שנתיים עברו מאז בוקר שמחת תורה תשפ"ד, והנוח'בות יימח שמם עדיין לא החלו לשלם על מעשיהם | בעבר הובטח לקיים הליך משפטי בסגנון משפט אייכמן, משפט ראווה שסופו ברוב המקרים הוצאה להורג, אולם שום דבר מזה עדיין לא החל |אלו הסיבות והנתונים (חדשות)