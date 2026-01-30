פוסט שפרסם ג׳יי די ואנס ליום הזיכרון הבינלאומי לשואה עורר זעם בקהילה היהודית | מושל פנסילבניה היהודי תקף: ״הוא מעניק לגיטימציה לניאו-נאצים״ | בלשכת ואנס דוחים את הביקורת וטוענים: מדובר בצביעות פוליטית (בעולם)
נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם היום הודעה לתקשורת לרגל יום השואה הבינלאומי המצוין היום | "אשאר תומך נאמן ובלתי מתפשר עבור יהודים אמריקנים", כתב טראמפ | עוד מהנשיא: "לאחר שנכנסתי לתפקידי כנשיא ה-47 של ארצות הברית, הפכתי זאת בגאווה לעדיפות של ממשל זה להנחות את הממשל הפדרלי להשתמש בכל הכלים המשפטיים המתאימים כדי להילחם בנגע האנטישמיות" (חדשות)
בקהילה היהודית באזרבייג'ן ציינו את יום השואה הבינלאומי בכנסי חיזוק עם תפילות | רב הקהילה הרב איסייב העביר מסר ואמר: ״ערנות מתמדת מול תופעות אנטישמיות כדי למנוע הישנות של טרגדיות דומות - עלינו לעמוד איתנים נגד כל ניסיון להשתמש בסמלי השואה ככלי להפצת עלילות דם חדשות״ (העולם היהודי)
השביעי באוקטובר, שמחת תורה תשפ"ד, מילים נרדפות לשואה שעברה על יהודי דרום ארץ ישראל באותו בוקר מר | למרות הכל, עשרות יהודים שהכירו את התופת באירופה במאה הקודמת החליטו לעלות לישראל - דווקא עכשיו | המספרים והנתונים (חדשות)
צו המעצר הבינלאומי שהטיל בית הדין הפלילי בהאג על ראש הממשלה - משפיע באופן מעשי על תכנון הנסיעות לחו"ל | לפי הדיווח בפולין, למרות שרה"מ הודיע שלא יסע להשתתף בטקס לציון 80 שנה לשחרור מחנה ההשמדה אושוויץ, נשיא פולין קורא לממשלתו לפעול למניעת המעצר בארצו | מלשכת נתניהו הגיבו לפרסום כי הנסיעה לא מתוכננת וגם לא התקבלה הזמנה (בעולם)