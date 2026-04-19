ראש הממשלה בנימין נתניהו נפגש הבוקר (ראשון) עם משיאי המשואות ליום העצמאות ה-77 למדינת ישראל, במהלך מפגש שהתקיים במשרד ראש הממשלה בירושלים. במהלך המפגש, חשף נתניהו פרטים דרמטיים על האיום האיראני שעמד בפני ישראל.

"לפני קצת יותר משנה התברר לנו שאיראן הולכת להכין פצצות אטום כדי להשמיד אותנו", מסר ראש הממשלה למשיאי המשואות. "זה לא אמירת סרק, זה לא ספין. אם לא היינו פועלים ב'עם כלביא' וב'שאגת הארי' היו להם פצצות אטום. היינו מוכרחים לפעול".

דבריו של נתניהו מגיעים על רקע המתיחות המתמשכת עם איראן ומבצעי התקיפה שביצעה ישראל נגד המשטר בטהרן. כידוע, ישראל פעלה בחודשים האחרונים למנוע את התוכנית הגרעינית האיראנית, תוך שהיא משתפת פעולה עם ארצות הברית במהלך זה.

במפגש השתתפו גם רעייתו של ראש הממשלה, שרה נתניהו, וכן שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, הממונה על טקסי העצמאות, מירי רגב.

"שינינו את פני המזרח התיכון"

נתניהו הוסיף והדגיש את ההישגים הביטחוניים של ישראל בשנה האחרונה. "לפני שנה זה עוד לא היה ברור, אבל שינינו את פני המזרח התיכון", ציין. "הפכנו את הקערה על פיה, והבאנו את חיזבאללה על ברכיו. למעשה, הפלנו את משטר אסד, ויש לנו עוד משימה גדולה".

ראש הממשלה התייחס גם למבצעים הצבאיים נגד גורמים נוספים באזור: "תקפנו גם באיראן, תקפנו גם את החות'ים, אבל יש לנו עוד משימה, אני לא מקטין את זה. אבל אני בטוח שאנחנו יכולים לה", הבהיר.

דבריו של נתניהו מגיעים בעיתוי שבו המתיחות עם איראן נמשכת. על פי דיווחים מוושינגטון, הנשיא האמריקני דונלד טראמפ נשאר באופן חריג בבית הלבן במהלך סוף השבוע האחרון, תוך שהוא מקיים התייעצויות ביטחוניות נמשכות בעקבות המתיחות עם איראן.

נשיא איראן הוציא מסר ישיר כנגד טראמפ, בו הבהיר כי "לא יכול לשלול מאיתנו זכויות גרעיניות". יו"ר הפרלמנט האיראני, מוחמד באקר קאליבאף, התייחס למגעים עם וושינגטון וציין כי "התקדמנו במגעים, אך עדיין יש פערים גדולים".

במקביל, סגנית הנשיא לשעבר קמלה האריס יצאה למתקפה חריפה נגד טראמפ, תוך שהיא מאשימה אותו בכך שהוא "נגרר למלחמה בידי ראש הממשלה בנימין נתניהו". האריס טענה כי טראמפ הוביל את ארצות הברית למלחמה שהעם האמריקני אינו מעוניין בה.