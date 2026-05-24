ראש עיריית חיפה, יונה יהב, בזירת הנפילה ( צילום: ראובן כהן, דוברות עיריית חיפה )

פרשה יוצאת דופן התגלתה השבוע כאשר עובד במשרד הקליטה זומן לשימוע לאחר שפרסם ברשת החברתית ביקורת על עיריית חיפה. אסף גרטי, תושב חיפה, לא האמין שפוסט ביקורתי שפרסם על מצב המקלטים בעירו יסבך אותו דווקא במקום עבודתו - אך התברר שזה בדיוק מה שקרה.

במהלך מטח טילים לעיר, פרסם גרטי פוסט ובו ביקורת חריפה על מוכנות עיריית חיפה לשעת חירום. הוא שיתף תמונה של תושבים ששוהים בחניון האודיטוריום הסמוך לדירתו במרכז הכרמל, וטען כי למרות גביית ארנונה גבוהה, העירייה לא דאגה לשירותים בסיסיים במקלט. גרטי הוסיף לתלונתו עקיצה אישית וכתב כי ראש העיר, יונה יהב, "משחק לנו אותה שריף, גנרל ואלוף המוכנות במלחמות", ותהה: "איזה מוכנות בדיוק? נו, זה רציני?".

אופיר סופר ( צילום: Yonatan Sindel/Flash90 )

"בחר לעלוב בראש העיר"

בעיריית חיפה לא אהבו את הביקורת. במקום לתקן את הליקויים, בחרו בדרך אחרת. סגניתו של יהב, סופי נקש האפסית, שלחה מכתב רשמי למנכ"ל משרד הקליטה ודרשה להעניש את המתלונן החצוף, ולדאוג שלא יעבוד מול העירייה יותר - והכל בנימוק המדהים שהתושב "בחר לעלוב בראש העיר".

גרטי, שגדל והתחנך בקריות, צוללן לשעבר בשייטת הצוללות של חיל הים ועשה שליחות בחו"ל מטעם המדינה, אקדמאי בעל שני תארים במשפטים ובמדעי המדינה, מסר לאתר HKN שחשף את הפרשה כי הכי התאכזב משר הקליטה, אופיר סופר.

"הייתי בין היחידים שדיברו בשבחו"

גרטי הסביר כי השר סופר היה בין היחידים בממשלה לדבריו שהתנגד להסדרת מעמד לומדי התורה בארץ ונהג לדבר 'בשבחו' בעקבות זה. יצוין כי כידוע, השר סופר פנה לאחרונה בקריאה חריגה לחברי הכנסת החרדים שלא לעלות לבתי הרבנים בנושא חוק הגיוס, מה שעורר סערה בציבור החרדי.

במהלך הקדנציה הנוכחית, השר סופר התבטא מספר פעמים בחריפות נגד חוק הגיוס והזהיר כי העברתו תוביל לקריסת גוש הימין בבחירות הקרובות. "אם החוק יקודם, על אפם ועל חמתם של אנשי המילואים, הימין יתרסק", אמר בעבר.

למרות האכזבה, גרטי הודיע בנחישות: "לא אתקפל". שר הקליטה אופיר סופר מסר בתגובה כי לא הכיר את האירוע ויבדוק את הנושא.