מעמד הקבלת פני רבו לראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין ( צילום: בקודש פנימה )

ראש הישיבה הגאון רבי ברוך דב דיסקין, ראש ישיבת 'ארחות תורה', הגיע למסירת שיעור החג בעיר אלעד בבית הכנסת המרכזי 'דרך החיים', בהשתתפות רב הקהילה הגר"ד רוזין, מאות המתפללים, תלמידים ותושבי העיר. לאחר השיעור, עלה ראש הישיבה לביקור מיוחד בבית תלמידו חביבו, הגאון רבי אליהו קמינסקי, מזכיר 'ועד בני תורה' ומרבני ישיבת 'תורת חסד' בעיר, שם נערך מעמד מיוחד של הקבלת פני רבו ושמחת החג בהשתתפות תלמידיו.

ראש הישיבה הגרב"ד דיסקין בשיעור חג בבית הכנסת 'דרך החיים' באלעד ( צילום: בקודש פנימה )

במהלך הביקור דיבר ראש הישיבה בנידוני החג בעקבות המצב, כאשר בין היתר דן בשאלה האם בשעת מלחמה אפשר להשכיר את המקלט לגוי? ולאחר מכן נשא דברי חיזוק לתלמידים בחובת השקידה בתורה, וחיזוק האמונה בהרגשה כאילו כל אחד ואחד יצא ממצרים.

בהמשך, שוחחו ראש הישיבה והגר"א קמינסקי על ענייני השעה ועל פעילות הקודש של וועד בני תורה למען כשרות התקשורת. ראש הישיבה הביע את קורת רוחו מהפעילות הענפה וחיזק את ידי המזכיר העומד על המשמר בשליחות רבותינו.