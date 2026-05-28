ישיבת "ברכת אפרים" | ארכיון ( צילום: יעקב נחומי )

אווירה כבדה ומתוחה שוררת בימים אלו בהיכלי הישיבות ברחבי הארץ, לקראת יציאתם של אלפי תלמידים לבתיהם לרגל השבת החופשית המסורתית. החשש המרכזי בקרב הנהלות הישיבות והתלמידים הוא מפני מגמת מעצרים של בחורים בדרכם הביתה, כאשר הפחד אינו נובע בהכרח ממידע קונקרטי על מבצע מתוכנן, אלא מתחושת רדיפה כללית ומחשש מנוכחות משטרתית מוגברת בצירי התנועה.

ביטוי מובהק לתחושות אלו ניתן אמש (רביעי) בהקלטה חריגה שהופצה בקו המידע הפנימי של ישיבת "ברכת אפרים". בקו הושמעה הודעה מוקלטת של המשגיח הרוחני, הגאון רבי בצלאל הינמן, הפונה אל התלמידים ומפציר בהם לגלות ערנות עליונה בדרכים. "שיחשוב איזו עגמת נפש תהיה לו" "שלום לבני הישיבה היקרים, יש לנו הודעה קצת דחופה", פתח המשגיח את דבריו בהקלטה. "הגיעה לאוזנינו שמועה שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים, גם בלבוש שאינו של שוטרים, לעצור בחורי ישיבות". בהמלצת הוועדה: זו הסנקציה הבאה על לומדי התורה במדינה היהודית דוד ישראלי | 11:20 הגר"ב הינמן הדגיש את ההשלכות האפשריות של מעצר כזה על הבחורים, והסביר כי החשש המרכזי הוא מפני עגמת הנפש והפגיעה בשגרת הלימודים. "עכשיו יש שבת חופשה, ויש כאלה שנוסעים הביתה", מסר המשגיח, "אנו מבקשים מכולם, כל אחד שייזהר ושלא ייקח סיכונים, שיחשוב על איזה עוגמת נפש תהיה לו, במקום להגיע לשבת חופשית הביתה – לשבת עשרה ימים, או חצי חודש, או חודש, לפי מה שיחליטו". המשגיח פנה לבחורים בבקשה מפורשת להימנע מכל סיכון מיותר בתחנות התחבורה הציבורית: "תהיו חכמים ואל תיכנסו לשום מקום שרואים שיש בו משטרה. עדיף להפסיד אוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש בו מארב של שוטרים". הרקע: גל מעצרים חסר תקדים ההנחיות החריגות של המשגיח מגיעות על רקע גל מעצרים חסר תקדים שמתרחש בימים האחרונים. על פי המדיניות החדשה של מפכ"ל המשטרה דני לוי, שוטרים מעכבים תלמידי ישיבות ומוסרים אותם למשטרה הצבאית. רק בימים האחרונים הוסגרו מספר בחורי ישיבה למשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי משטרת ישראל. כזכור, בימים נעצרו לפחות שלושה בחורי ישיבה, ביניהם הבה"ח ראובן למנצח מתלמידי ישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', שהוסגר למשטרה הצבאית לאחר שעוכב בתחנת המשטרה בבית שמש. במקביל, הוסגרו שני בחורי ישיבה נוספים – הבה"ח יעקב אסבן והבה"ח יעקב אליאסף מישיבת 'משכן דוד' – לאחר שעוכבו על ידי משטרת שער בנימין.

ראש הישיבה הרב בוארון ( צילומסך )

"כמו בתקופת הרומאים"

ראש ישיבת 'קיבוץ גבעת זאב', הגאון רבי דוד בוארון, מסר שיחה סוערת בהיכל הישיבה, בה זעק על העוול שנעשה לבחורי ישיבות. "אנחנו נמצאים בתקופות הכי אפלות, כמו בתקופת הרומאים", אמר ראש הישיבה. "אני ראיתי את הבחור בסוף סדר שלישי ובבוקר העירו אותי לספר לי שהוא נעצר. זה מזעזע".

הפחד המוצג בדברי המשגיח משקף את המתרחש בשטח. עדי ראייה דיווחו על מחזות דומים גם בצומת רמות בירושלים – עורק תחבורה מרכזי עבור בני הישיבות. על פי הדיווחים, נוכחות של ניידות משטרה במקום עוררה בהלה בקרב תלמידים שהגיעו לאזור, וחלקם העדיפו להסתובב לאחור ולעזוב את המקום מחשש שיתבצעו מעצרים.

המפכ״ל דני לוי ( צילום: דוברות המשטרה )

הראש"ל: "לא לפחד מהיועמ"שית והמפכ"ל"

על רקע גל המעצרים, מסר הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שיחת חיזוק לתלמידי הישיבות והאברכים הצעירים. במהלך כנס 'כתר של תורה' של קונגרס יהודי בוכרה, מול אלפי אברכים ותלמידי ישיבות, פנה הראש"ל והתבטא: "'כל כלי יוצר עליך לא יצלח', לא לפחד מהיועצת המשפטית ומהמפכ"ל, כל האנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות, לא לפחד מהם".

הראשון לציון הוסיף והפנה מסר מחזק לבני הישיבות: "אתם שומרי משמרת הקודש, אשריכם ואשרי חלקכם".

בשטח ניכר כי החרדה הציבורית והאינטואיציה של הבחורים מנהלות את סדר היום לקראת סוף השבוע, כאשר החשש מחצי חודש או חודש של מעצר מוביל את ראשי הישיבות להורות לתלמידים לנקוט בטקטיקות של הישמרות והתרחקות מכל מוקד חיכוך אפשרי.