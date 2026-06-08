בחדשות 12 נחשף הערב (שני) פרטים דרמטיים מאחורי הקלעים של השיחות המתוחות בין נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ עם ראש הממשלה בנימין נתניהו במהלך היממה האחרונה.

בריאיון לחדשות 12, הבהיר הנשיא האמריקני כי הזהיר את נתניהו מפני הסלמה שעלולה להותיר את ישראל לבדה מול איראן.

"אמרתי לביבי, כדאי לך מאוד להיזהר במה שאתה עושה, כי אתה עלול להישאר לבד מול איראן מאוד בקרוב", מסר טראמפ בראיון. הנשיא האמריקני חשף כי בשיחה שהתקיימה אמש, הוא ביקש מנתניהו שלא להגיב על מתקפת הטילים האיראנית.

על פי הנמסר, השיחה הסתיימה ללא מסקנה ברורה, ונתניהו לא אמר מה החליט. אנשים ששמעו את השיחה העריכו כי טראמפ הצליח "לקנות עוד כמה ימים" מראש הממשלה הישראלי. אולם, מאוחר יותר נכנס נתניהו להתייעצות עם ראשי מערכת הביטחון, ולאחר מכן עדכן את שר החוץ האמריקני מרקו רוביו כי הוא החליט לתקוף באיראן.

טראמפ תיאר את רצף האירועים שהתרחש לאחר מכן: "הם, הישראלים, נתנו לנו עדכון בשלב מאוחר מאוד. הם כבר היו בדרך לאיראן. אני הצלחתי לצמצם את ממדי התקיפה". הנשיא האמריקני הבהיר כי ההתערבות שלו הובילה לצמצום משמעותי בהיקף המתקפה הישראלית.

לחץ אזורי על ישראל

טראמפ חשף כי חמש מדינות מהאזור המעורבות במאמצי התיווך בין ארצות הברית לאיראן פנו אליו בבקשה ללחוץ על נתניהו להפסיק את התקיפות ולהתקדם לעבר הסכם. "היום בבוקר האיראנים פנו אלינו ואמרו שהם לא יבצעו יותר התקפות על ישראל", מסר הנשיא. "הם ביקשו שנגיד לישראל להפסיק לתקוף. התקשרתי לביבי וגרמתי לו לעצור".

הנשיא האמריקני הדגיש כי הוא עדיין סבור שיש מקום לעסקה עם איראן וכי טהרן מעוניינת לחתום עליה. "אני סבור שעסקה כזאת תהיה עסקה טובה", אמר טראמפ, תוך שהוא משדר אופטימיות זהירה לגבי האפשרות להגיע להסדר דיפלומטי.