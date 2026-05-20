טראמפ טוען: "ביבי יעשה מה שאגיד לו"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מסר היום (רביעי) הצהרות חריגות על ראש הממשלה בנימין נתניהו ועל יחסיו עם איראן. הדברים, שנאמרו בפומבי, עוררו תגובות רבות בזירה הפוליטית.

"ביבי אדם טוב מאוד, הוא יעשה את מה שנגיד לו לעשות", הצהיר טראמפ בפני הנוכחים. הנשיא האמריקני הוסיף והתייחס ליחסיו עם ישראל: "אוהבים אותי בישראל, אם הייתי רץ לבחירות בישראל, הייתי נבחר בוודאות". בהמשך דבריו טען טראמפ כי "נשיא ישראל (הרצוג) מתייחס אל נתניהו לא טוב".

בנוגע לאיראן, הבהיר טראמפ כי "אתן לה עוד הזדמנות, אני לא ממהר". דבריו מגיעים על רקע המתח המתמשך בין וושינגטון לטהראן, כאשר הנשיא חשף בימים האחרונים כי היה במרחק שעה בלבד מתקיפה באיראן, אך דחה את המבצע. "נסיים את המלחמה מהר מאוד", הבטיח טראמפ, תוך שהוא מתחייב שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני.

סגן הנשיא ג'יי די ואנס הביע אופטימיות זהירה בנוגע למגעים הדיפלומטיים עם איראן. "אנחנו במקום די טוב כאן", מסר ואנס בתדרוך לעיתונאים, אך ציין כי המשא ומתן מורכב בשל חילוקי דעות פנימיים בטהראן. "זה לא לגמרי ברור לפעמים מהי עמדת המשא ומתן של הצוות", הוסיף, תוך שהוא מדגיש כי מטרת המדיניות היא למנוע מרוץ חימוש גרעיני אזורי.