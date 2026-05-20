ערוץ אל-ערביה דיווח היום (רביעי) כי מתנהלת עבודה אינטנסיבית לליטושים אחרונים של הסכם היסטורי בין ארצות הברית לאיראן. על פי הדיווח, מפקד הצבא הפקיסטני עשוי לבקר מחר באיראן ולהכריז על הנוסח הסופי של ההסכם, כאשר מקורות טוענים כי נוסח סופי עשוי להתפרסם בתוך שעות.

הדיווח מגיע על רקע התקדמות משמעותית במגעים הדיפלומטיים בין שתי המעצמות, כאשר פקיסטן ממשיכה למלא תפקיד מרכזי כמתווכת. איסלמבאד הצליחה לבסס את עצמה כשחקנית מפתח במשא ומתן, תוך שהיא מעבירה הודעות ומסמכים בין הצדדים במאמץ למנוע הסלמה נוספת.

טראמפ: "נסיים את המלחמה מהר מאוד"

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הבהיר היום כי "נסיים את המלחמה מהר מאוד" והתחייב שאיראן לא תחזיק בנשק גרעיני. הנשיא הוסיף בהצהרותיו כי "אתן לה עוד הזדמנות, אני לא ממהר", תוך שהוא מעניק פרק זמן מוגבל למשא ומתן.

דבריו של טראמפ מגיעים לאחר שבימים האחרונים חשף כי היה במרחק שעה בלבד מתקיפה באיראן, אך דחה את המבצע לבקשת מדינות המפרץ. כזכור, הנשיא הודיע על דחיית התקיפה המתוכננת, תוך שהוא מאפשר המשך המגעים הדיפלומטיים.

כעת נותר להמתין לפרסומים על תוכן התשובה האיראנית ולהשלכותיה על המשך ההתפתחויות. הפערים בין הצדדים עדיין נותרו משמעותיים, אך הדיווחים על ליטושים אחרונים מעידים על התקדמות אפשרית לקראת הסכם היסטורי.