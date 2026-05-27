בבלי
מתיחות עם איראן

גם הלילה: דיווחים בתקשורת האיראנית על פיצוצים ממזרח לבנדר עבאס

שלושה פיצוצים נשמעו הלילה ממזרח לעיר בנדר עבאס • מערכות ההגנה האווירית הופעלו למספר דקות • דיווחים על 4 פצועים ובלבול באיראן לגבי מקור התקיפה | על רקע איומי טראמפ (בעולם)

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה (צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי)

התקשורת ב דיווחה הלילה (רביעי-חמישי) על שלושה פיצוצים שנשמעו ממזרח לעיר בנדר עבאס שבדרום המדינה. לצד הפיצוצים הופעלו מערכות ההגנה האווירית האיראניות, כאשר הרשויות באיראן עדיין בודקות את מקור הקולות והמיקום המדויק של האירוע.

על פי הדיווחים, התקשורת האיראנית נמצאת בבלבול לגבי אופי האירוע - האם מדובר בחיסול ממוקד של רכב או בירי טילים על בסיס צבאי במקום. עוד נמסר כי 4 אנשים נפצעו באירוע בבנדר עבאס, אך פרטים נוספים טרם פורסמו.

תנועה ערה של מטוסים בישראל

בישראל נרשמה הלילה תנועה ערה של מטוסי קרב, כאשר גורמים ביטחוניים נמנעו מלהתייחס לדיווחים מאיראן. יצוין כי למרות הערכות ש לא יתקוף באיראן בימים הקרובים, ישנה אפשרות שהכל הטעיה במסגרת מהלך צבאי מתואם.

האירוע מגיע על רקע איומיו החריפים של הנשיא טראמפ כלפי איראן. הנשיא האמריקני הצהיר בפתח ישיבת הקבינט בבית הלבן כי "איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה, אבל בינתיים אנחנו לא מרוצים - ואם לא נצטרך לסיים את העבודה".

