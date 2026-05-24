נתניהו וטראמפ הסכימו: פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן

נתניהו וטראמפ | ארכיון ( צילום: Liri Agami/Flash90 )

ראש הממשלה בנימין נתניהו פרסם היום (ראשון) הודעה מפורטת בה חשף פרטים על שיחתו עם הנשיא האמריקני דונלד טראמפ אודות המשא ומתן המתקדם עם איראן בנושא תוכנית הגרעין. בהודעה, הדגיש נתניהו את ההסכמה המשותפת בין שתי המדינות על העקרונות המרכזיים שחייבים להיות חלק מכל הסכם עתידי.

שוחחתי אמש עם הנשיא טראמפ על מזכר ההבנות לפתיחת מצרי הורמוז ועל המשא ומתן הקרוב להסכם סופי בנושא תוכנית הגרעין של איראן", מסר ראש הממשלה. נתניהו הוסיף והביע את הערכתו העמוקה למחויבותו של הנשיא האמריקני לביטחון ישראל, תוך שהוא מציין במפורש את המבצעים הצבאיים המשותפים "שאגת הארי" ו-Epic Fury, שבהם נלחמו כוחות אמריקנים וישראלים "כתף אל כתף מול האיום האיראני". דרישה ברורה: פירוק מתקני ההעשרה בליבה של ההודעה עמדה ההסכמה המרכזית בין שני המנהיגים. "הנשיא טראמפ ואני הסכמנו שכל הסכם סופי עם איראן חייב להסיר את סכנת הגרעין", הבהיר נתניהו. ראש הממשלה פירט את המשמעות המעשית של הסכמה זו: "המשמעות היא פירוק מתקני ההעשרה הגרעיניים של איראן והוצאת החומר הגרעיני המועשר משטחה". ההצהרה מגיעה על רקע הודעתו של טראמפ מוקדם יותר היום, בה הורה לנציגיו במשא ומתן שלא למהר לחתום על עסקה. הנשיא האמריקני הדגיש כי "הזמן לצדנו" וכי המצור הכלכלי על איראן יישאר בתוקף עד שיושג הסכם מלא. כידוע, טראמפ תקף בחריפות את עסקת הגרעין שנחתמה בתקופת הנשיא ברק אובמה, וכינה אותה "אחת העסקאות הגרועות ביותר" שעשתה ארצות הברית.

מטוסי הקרב של ארה"ב ערוכים למתקפה ( צילום: צבא ארה"ב | חשבון רשמי )

זכות ההגנה העצמית של ישראל

נתניהו הדגיש בהודעתו כי הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות. "הנשיא טראמפ חזר ועמד על זכותה של ישראל להגן על עצמה מפני איומים בכל החזיתות, לרבות בלבנון", ציין ראש הממשלה. התייחסות זו מקבלת משנה תוקף לאור המתיחות המתמשכת בזירה הצפונית.

ראש הממשלה סיים את הודעתו במסר ברור על חוזק הקשר בין שתי המדינות: "השותפות בינינו ובין שתי מדינותינו הוכחה בשדה הקרב והיא מעולם לא הייתה חזקה יותר". נתניהו הדגיש כי המדיניות שלו, כמו מדיניותו של הנשיא טראמפ, נותרת ללא שינוי: "לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

התפתחויות במשא ומתן

ההודעה מגיעה על רקע פרסום קודם של נתניהו בו הציג כרזה דרמטית בסגנון בינה מלאכותית עם המסר "IRAN WILL NEVER HAVE A NUCLEAR WEAPON". הפרסומים המקבילים משקפים את הרצון להעביר מסר ברור ואחיד לטהראן בדבר העמדה המשותפת של ישראל וארצות הברית.

על פי דיווחים זרים, איראן הסכימה לאחרונה לוותר על מאגר האורניום המועשר לרמה גבוהה שברשותה, לאחר שטראמפ איים בחידוש המערכה הצבאית. עם זאת, ההצעה הנוכחית אינה קובעת כיצד יבוצע הוויתור, והדיון בפרטים נדחה לשלב הבא של המשא ומתן. גורמי ביטחון ישראליים מתייחסים בספקנות להסכמות שאינן כוללות מנגנוני ביצוע ברורים.

יצוין כי בידי איראן יותר מ-400 ק"ג של חומר המועשר לרמה של 60%, כמות שתאפשר לה לפרוץ לפצצת גרעין בהינתן יכולות העשרה פעילות. כמות זו מהווה איום קיומי על מדינת ישראל, ומהווה את אחד הנושאים המרכזיים במשא ומתן המתנהל כעת.