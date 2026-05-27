הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הצהיר הערב (רביעי) בפתח ישיבת הקבינט בבית הלבן, כי איראן מעוניינת מאוד בהשגת עסקה, אך הממשל האמריקני אינו מרוצה מהמתווה הנוכחי. "איראן מאוד רוצה להגיע לעסקה, אבל בינתיים אנחנו לא מרוצים עם העסקה, אבל אנחנו נהיה - ואם לא נצטרך לסיים את העבודה", הבהיר הנשיא בנחרצות.

ההצהרה מגיעה על רקע דיווחים סותרים בדבר התקדמות המשא ומתן בין וושינגטון לטהרן. בעוד שסוכנות הידיעות האיראנית "פארס", המזוהה עם משמרות המהפכה, דיווחה הערב כי טראמפ צפוי להכריז בשעות הקרובות באופן חד צדדי על השגת עסקה, הרי שמקורות אמריקניים מצביעים על קיפאון משמעותי במגעים הדיפלומטיים.

דיווח איראני: הכרזה חד צדדית קרובה

על פי הפרסום באיראן, הצעד האמריקני המתוכנן נועד להפעיל לחץ על טהרן ולהטמיע את ההסכם בדעת הקהל הבינלאומית, עוד לפני שכל המחלוקות בין הצדדים ייפתרו במלואן. עם זאת, חבר בצוות המשא ומתן האיראני הבהיר כי מספר סוגיות מרכזיות עדיין נותרו ללא פתרון, תוך שהוא מסרב לפרט אילו נקודות בדיוק שנויות במחלוקת.

הגורם האיראני הדגיש כי לא תהיה הסכמה סופית עד שכל הנושאים שעל הפרק ייפתרו במלואם.

יצוין כי רשות השידור הממלכתית באיראן פרסמה לאחרונה טיוטה ראשונית של מסמך הבנות עם וושינגטון, הכוללת הסרת מצור ימי ונסיגת כוחות אמריקניים, אך הבית הלבן הכחיש את התוכן וכינה אותו 'המצאה גמורה'.

טראמפ: לא נקל בסנקציות תמורת ויתור על אורניום

במקביל לדיווחים האיראניים, הצהיר הנשיא טראמפ בדברים שמסר לרשת PBS, ופורסמו לפני ישיבת הקבינט, כי לא יקל בסנקציות על איראן גם בתמורה לוויתור על האורניום המועשר. "הם הולכים לוותר על האורניום, לא עבור הקלה בסנקציות. לא, ממש לא", הבהיר הנשיא בנחרצות.

כזכור, טראמפ הודיע לאחרונה על תוכנית מפורטת להתמודדות עם מלאי האורניום המועשר של איראן, לפיה החומר הגרעיני יועבר לארצות הברית לצורך השמדה, או לחלופין יושמד באיראן תחת פיקוח הסוכנות הבינלאומית לאנרגיה אטומית.

על פי הערכות מודיעין מערביות, איראן מחזיקה כיום במלאי של כ-400 קילוגרם אורניום מועשר לרמה של 90%, מדובר בכמות המספיקה לייצור חומר בדרגת נשק עבור מספר מתקני נפץ גרעיניים.